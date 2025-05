L’ex collegio sarà un museo-ostello 

Fede e turismo: un binomio perfetto per restituire una nuova vita all’antico ex Collegio dei Gesuiti, in piazza Collegio, ad Iglesias, a pochi passi dalla Chiesa della Purissima. L’esecutivo comunale, guidato dal sindaco Mauro Usai, ha acquisito dalla Provincia l’intero gigantesco immobile e ha avviato le procedure per il suo recupero architettonico e culturale.

I piani

Il progetto è relativo al restauro, consolidamento statico, e piena riqualificazione funzionale dell’antico edificio, per la realizzazione di un polo culturale con allestimento museale e struttura ricettiva. Nei dettagli; «L’ex Collegio dei Gesuiti – spiega il primo cittadino - diverrà una struttura museale aperta agli artisti di tutto il mondo e nel contempo, un ostello che potrà ospitare artisti e turisti. Inoltre, una parte della struttura museale sarà dedicata agli antichi Candelieri della cittadina medioevale. L’ostello potrà ospitare non soltanto gli artisti ma sulla scia dei più prestigiosi modelli europei, anche giovani viaggiatori e famiglie». L’edificio di proprietà della Provincia, nel cuore del centro storico, sino al 2010 era adibito a scuola di secondo grado (liceo Artistico). La scuola però venne dislocata in un’altra parte della città e l’immobile era rimasto abbandonato e inutilizzato. È stata una priorità per l’amministrazione provvedere al pieno recupero dell’antico complesso immobiliare dell’ex Collegio dei Gesuiti, nato ad Iglesias nel 1572, come ha spiegato Mauro Usai: «È molto importante per questa amministrazione procedere nel più breve tempo possibile - spiega – al recupero dell’ex convento, un patrimonio storico e culturale da rivalorizzare e riqualificare. Procediamo con azioni mirate per scongiurare il completo degrado dell’immobile che possiede un valore storico molto importante per tutta la comunità».

La manutenzione

Il progetto verrà seguito dall’assessorato ai Lavori pubblici. «Verranno realizzati interventi di sistemazione dell’immobile – ha spiegato l’assessore Alberto Cacciarru – attraverso attività di manutenzione straordinaria ed interventi di risanamento strutturale e conservativo. Procederemo al restauro e al consolidamento statico, riqualificando la struttura in modo da renderla più fruibile, più moderna e funzionale a quelle che saranno le sue nuove finalità».

