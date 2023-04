L’ex circoscrizione occupata  

Gli sportelli di quella che un tempo era la circoscrizione di Mulinu Becciu sono chiusi da quasi 12 anni: dal dicembre 2011 infatti lo stabile di via Carpaccio, presidio comunale in una delle periferie della città, è stato abbandonato dall’amministrazione. Da quel momento è diventato meta prima dei vandali, poi degli incendiari e infine di alcune famiglie disperate, senza un tetto, che l’hanno trasformata nella loro casa. Occupazione che va avanti ancora oggi. Davanti al grosso caseggiato, circondato dal verde, c’è un’auto parcheggiata. Escono dei giovani. Uno tiene al guinzaglio un cane. Prima dell’ingresso che un tempo conduceva agli sportelli per ottenere carta d’identità, attestati e documenti, ci sono vecchi giochi per bambini, tavolini e sedie di plastica, e un barbecue. Su un lato c’è un’altra vettura parcheggiata. Due cani, all’interno di una recinzione, abbaiano vedendo lo sconosciuto. E alla fine di una lunga rampa che porta direttamente al piano superiore dell’edificio, altri segni di vita.

Il blitz

Le prime occupazioni dello stabili risalgono al 2015. Poi l’edificio è rimasto abbandonato a se stesso fino al 2018. In quell’occasione cinque mamme (una in stato di gravidanza) avevano preso il possesso dell’ex circoscrizione numero tre. «Siamo disperate e senza alternative», avevano detto al cronista le donne. Come facciano a vivere qui, dopo tutti questi anni, le persone che sono ancora dentro non si può sapere. Nessuno degli occupanti gradisce visite di estranei o curiosi. Ma senza acqua e corrente elettrica non deve essere facile. «Dovrebbero dare una sistemazione a queste persone», dicono alcuni abitanti della zona. «In questo modo si potrebbe recuperare l’edificio e destinare a servizi per il rione».

Il dibattito

Per ora il Comune non ha un progetto su questo immobile, come evidenzia l’assessora al Patrimonio, Fioremma Landucci. Per questo non è prevista alcuna azione di sgombero. Anche perché senza un suo utilizzo rischierebbe di essere occupato nuovamente. Marco Benucci, consigliere d’opposizione, conosce bene Mulinu Becciu. «Quella struttura potrebbe essere recuperata e usata per altro, dopo aver trovato una sistemazione alle famiglie che ci vivono. Ne abbiamo discusso più volte in commissione Patrimonio. Sarebbe importante restituire al quartiere un ufficio comunale per decentralizzare i servizi».