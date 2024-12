L’ex Circoscrizione 1 ridotta a un rudere, transenne e degrado 

La targhetta dorata con su scritto “Circoscrizione 1” è ancora al suo posto, ben visibile sulla porta d'ingresso, al numero civico 17 di via San Domenico. Peccato che il parlamentino del centro storico non esista più da tanti anni. Lo stabile che ospitava prima la sede comunale di quartiere e poi l'Ufficio di Città risulta sbarrato da quasi un lustro ed è ormai ridotto ad un rudere.

La fatiscente palazzina a due piani, appena sopra via Garibaldi, attigua a quello che un tempo fu il Portico Romero (ultimo residuo delle mura medievali di Villanova, demolito nel '63) è stata dichiarata inagibile nel 2020. Da allora è rimasta sempre chiusa e di fatto inutilizzata, con una selva di transenne posizionate alla base per proteggere i passanti dai continui distaccamenti di grossi pezzi di cornicione. Uno spettacolo indecoroso che inevitabilmente finisce anche nelle foto ricordo dei turisti di passaggio desiderosi di immortalare qualche pittoresco scorcio del rione.

Una ferita nel quartiere.

«L’aspetto incredibile è che c'è gente convinta che l'ufficio sia ancora in funzione», racconta Mirko Congiu, titolare dell'antistante barberia, «ogni tanto qualcuno si presenta nel mio salone e mi chiede a che ora apre». Questo nonostante la presenza delle transenne all’ingresso. «La realtà è che l’edificio è deserto e abbandonato da molto tempo», assicura Giuseppe Zedda, 65 anni, residente nelle vicinanze, «ricordo che una volta una famiglia provò ad occuparlo abusivamente, ma il tentativo fu stroncato sul nascere». Ciò che preoccupa residenti e commercianti sono peraltro alcune inquietanti crepe lungo le pareti perimetrali, in particolare nella parte alta. «È un peccato vedere questa palazzina ridotta così male», riprende Congiu, «speriamo che sia presto restaurata e che ci facciano qualcosa di utile. Ma non l'ennesimo B&B, di quelli ne abbiamo già troppi».

Comune pronto ad intervenire

«L’area è stata transennata nel 2020 a seguito di una caduta di calcinacci», conferma l’assessore ai Lavori pubblici, Yuri Marcialis, «al momento stiamo esaminando tutte le ordinanze relative alle transenne in modo tale che si possa procedere con gli interventi propedeutici alla loro eliminazione. Abbiamo già individuato l’impresa e dato mandato per iniziare i lavori di messa in sicurezza della facciata dell'edificio in modo che le barriere possano essere rimosse. Per quanto riguarda la futura destinazione d'uso, questa sarà oggetto di discussione a breve, tra il sindaco e gli assessorati competenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA