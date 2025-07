L’ex cinema diventa un centro culturale 

Sono appena stati consegnati dall’amministrazione comunale di Escolca i lavori di ristrutturazione dell'ex cinema. «È un passo importante», ha commentato il sindaco Eugenio Lai, «verso la creazione di un nuovo spazio per la comunità».

Questa struttura sarà infatti destinata per fini sociali e culturali, dovrà essere pertanto valorizzata al meglio e resa utile per tutti. Prezioso inoltre il contributo della famiglia Boi-Cadoni che ha voluto donare al comune il vecchio proiettore cinematografico. «È un gesto», ha aggiunto il primo cittadino, «che dimostra l'attaccamento alla storia e alla cultura della comunità. La teca sarà un ottimo modo per esporre questo pezzo di storia e renderlo accessibile a tutti».

L’amministrazione e la comunità confidano che i lavori procedano con celerità affinché l’edificio possa essere inaugurato quanto prima perché diventi subito un punto di riferimento per la comunità e un luogo dove poter condividere esperienze e creare nuovi ricordi.

Il Comune di Escolca ha dovuto investire per questo recupero la somma di 400mila euro, un passo importante per un piccolo centro come Escolca ma necessario per realizzare il progetto che potrà contribuire a migliorare la vita dell’intera comunità. (s. g.)

