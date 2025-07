L’ex cinema Astra è del Comune 

Sogno ricorrente di tutte le amministrazioni comunali succedutesi negli ultimi trent’anni, l'acquisto del Cinema teatro Astra è diventato realtà. Ieri, la storica struttura è entrata ufficialmente nel patrimonio del Comune che ha siglato l'atto di compravendita del bene, di proprietà privata, riconsegnando al pubblico il luogo di spettacolo e intrattenimento che per oltre un ventennio, tra film d'autore e concerti, è stato il cuore pulsante delle attività culturali della città, fino agli anni Ottanta, e da allora sprovvista di un palco adeguato a ospitare le stagioni teatrali. Prezzo dell'immobile, 960mila euro, tutelato dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di Sassari per il suo valore storico, l'Astra sarà totalmente ristrutturato e la sua gestione affidata a una fondazione.

Il sindaco

«Quella di oggi è una data storica per Olbia che, dopo un lunghissimo percorso, avrà il suo teatro comunale, degno del livello culturale ormai raggiunto dalla città: da oggi iniziano le fasi di progettazione, coordinate dalla Soprintendenza, e i lavori andranno avanti per circa quattro anni», ha detto il sindaco, Settimo Nizzi, comunicando l'acquisto alla stampa e augurandosi di “poter partecipare all'inaugurazione” anche senza fascia tricolore. Progettato da uno dei più importanti architetti sardi del XX secolo, Ubaldo Badas, il Cinema teatro Astra è stato inaugurato nel 1953 e dalla fine degli anni Ottanta versa in uno stato di abbandono, dichiarato inagibile nel 2006 dopo essere stato dato alle fiamme, tre volte, nei primi anni Duemila. Per il restauro dei circa duemila metri quadri con un migliaio di posti a sedere, ha spiegato Nizzi, “utilizzeremo le risorse restanti dai due milioni già stanziati per l'acquisto e poi attingeremo a finanziamenti statali ed europei”. Situato ai margini di piazza Mercato, il ritorno ai vecchi fasti del cinema Astra, che del suo splendore originario conserverà pure il nome, rappresenta anche il simbolo della rinascita di quello spazio pubblico, nel centro della città, terra di mezzo e di nessuno. «La nuova vita del teatro contribuirà anche alla riqualificazione urbana di quella porzione del centro storico e della piazza, di cui è già pronto il progetto», ha aggiunto il sindaco, per restituirle un'identità dopo la demolizione del mercato civico, e sottrarla a disordine e degrado.

