L’ex centro vaccinale ospiterà servizi sociosanitari 

Manca solo l’inaugurazione ufficiale – una prassi della Giunta Locci dopo ogni intervento di riqualificazione – ma l’ex centro vaccinale di via Tito Livio è già di fatto pronto per essere restituito alla comunità.

Si è infatti concluso di recente l’appalto per rimettere a nuovo una struttura chiusa da tempo: i servizi offerti dall’ambulatorio (attività di profilassi ma anche salute mentale e consultorio) erano stati trasferiti dall’Asl a Selargius già nel 2013. Negli anni poi l’edificio è piombato nel degrado, tra infiltrazioni d’acqua, soffitti ammalorati e pareti fatiscenti.

L'intervento, da quasi 100mila euro, ha permesso di recuperare del tutto l’immobile con il risanamento delle strutture, delle murature e degli impianti deteriorati, e la sostituzione degli impianti elettrici, di illuminazione e di condizionamento. Lo stabile potrà quindi tornare a ospitare servizi di carattere sociosanitario come da vocazione originaria.

Il Comune, dal canto suo, sogna l’apertura anticipata della guardia medica. Il presidio, mai esistito a Monserrato, è inserito nel progetto della Casa di Comunità che sorgerà in via Cortis, nell’edificio ex Cries. Un iter però ancora lungo, considerando che i lavori non sono ancora partiti. Ecco perché l’amministrazione da tempo sta portando avanti il piano B: «Abbiamo avviato le interlocuzioni con l’Asl e con la Regione per anticipare l’apertura della guardia medica nell’ex centro vaccinale», conferma la presidente della commissione Sanità Maura Serri. (d. l.)

