VaiOnline
Monserrato.
11 febbraio 2026 alle 00:39

L’ex centro vaccinale ospiterà servizi sociosanitari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Manca solo l’inaugurazione ufficiale – una prassi della Giunta Locci dopo ogni intervento di riqualificazione – ma l’ex centro vaccinale di via Tito Livio è già di fatto pronto per essere restituito alla comunità.

Si è infatti concluso di recente l’appalto per rimettere a nuovo una struttura chiusa da tempo: i servizi offerti dall’ambulatorio (attività di profilassi ma anche salute mentale e consultorio) erano stati trasferiti dall’Asl a Selargius già nel 2013. Negli anni poi l’edificio è piombato nel degrado, tra infiltrazioni d’acqua, soffitti ammalorati e pareti fatiscenti.

L'intervento, da quasi 100mila euro, ha permesso di recuperare del tutto l’immobile con il risanamento delle strutture, delle murature e degli impianti deteriorati, e la sostituzione degli impianti elettrici, di illuminazione e di condizionamento. Lo stabile potrà quindi tornare a ospitare servizi di carattere sociosanitario come da vocazione originaria.

Il Comune, dal canto suo, sogna l’apertura anticipata della guardia medica. Il presidio, mai esistito a Monserrato, è inserito nel progetto della Casa di Comunità che sorgerà in via Cortis, nell’edificio ex Cries. Un iter però ancora lungo, considerando che i lavori non sono ancora partiti. Ecco perché l’amministrazione da tempo sta portando avanti il piano B: «Abbiamo avviato le interlocuzioni con l’Asl e con la Regione per anticipare l’apertura della guardia medica nell’ex centro vaccinale», conferma la presidente della commissione Sanità Maura Serri. (d. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’Unione Sarda.

Ecco il “Carnevale di Sardegna” Domani uno speciale in regalo

l In edicola e sulla app L’Unione Digital
Sindacato

«Traditi gli impegni, il Governo dia risposte ai lavoratori in crisi»

Le richieste di De Palma (Fiom) per le vertenze del Sud Sardegna 
Ivan Murgana Antonella Pani
La memoria

L’Italia piange le vittime delle foibe

Il Giorno del Ricordo celebrato in Parlamento e al sacrario di Basovizza 
Archivio di Stato.

Gli esuli in Sardegna, una mostra a Cagliari

Umberto Zedda
Genova

Bimba morta, la mamma voleva la custodia

La donna accusata di omicidio aveva chiesto l’affidamento delle tre figlie 