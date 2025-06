L’ex centro antinsetti diventa una base di Forestas 

È rientrato a pieno titolo della disponibilità del Comune di San Giovanni Suergiu l’edificio comunale che un tempo ospitava le scuole in località Is Collus. Il tutto grazie all’accordo di restituzione siglato tra la Provincia del Sulcis Iglesiente e il Comune sangiovannese: nei giorni scorsi hanno sottoscritto il passaggio della struttura, situata sulla strada provinciale 75, tra Matzaccara e la statale 126.

Lo stabile fino ad alcuni anni fa veniva utilizzato come sede provinciale del Centro Antinsetti e da lì partivano i mezzi e il personale per tutte le campagne di disinfestazione del territorio provinciale. Il passaggio darà modo che per la stagione 2025 l’edificio venga destinata all’agenzia Forestas per gli interventi antincendio sull’intero territorio che già in questo primo scorcio d’estate ha subìto l’azione degli incendiari (proprio nel territorio comunale di San Giovanni Suergiu).

«L’esigenza di una postazione antincendio a tutela delle nostre campagne e delle nostre case - dice la sindaca Elvira Usai - si è manifestata ancor più in seguito alle conseguenze del disastroso incendio. Avvertiamo forte la necessità di dotare quel territorio, crocevia di assi stradali statali e provinciali, di una presenza fissa di monitoraggio e pronto intervento. Soluzione resa possibile grazie alla collaborazione con l’amministratore della Provincia Sergio Murgia e i suoi dirigenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA