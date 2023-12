L’ex caserma resta alla Regione 

«La proprietà dei beni fa pienamente capo all’amministrazione regionale». Lo scrivono i giudici della Seconda sezione del Tar Sardegna che hanno bocciato un ricorso presentato dagli eredi dei proprietari degli immobili su cui nacque la Caserma Trieste che avevano chiamato in causa sia la Regione che il Comune per ottenere la restituzione degli immobili.

A rivolgersi ai giudici, per conto degli ricorrenti, sono stati gli avvocati Gian Marco Delunas, Marco Galleri, Edoardo Spinas e Monica Folarin Tawa, mentre la Regione era assistita dalle legali Sonia Sau e Alessandra Putzu e il Comune dall’avvocata Francesca Frau. I primi contestavano il silenzio-inadempimento dei due enti all’istanza trasmessa lo scorso aprile che puntava a «ottenere la restituzione del terreno di loro proprietà». Ad occuparsi della vicenda è stato il collegio presieduto dal giudice Marco Lensi, mentre l’estensore della sentenza è il collega Roberto Montixi. Stando agli atti del procedimento, la “Caserma Trieste” (realizzata nel 1940) è sorta su terreni privati occupati d’urgenza tra gennaio e marzo 1937 su ordine del Comandante dell’Aeronautica della Sardegna. L’anno successivo, nel 1938, il Prefetto autorizzò l’occupazione permanente, ma alla fine la procedura espropriatava non sarebbe mai stata portata a compimento con l’adozione di un vero e proprio decreto di esproprio. Da qui la richiesta di restituzione del terreno di viale Trieste il suo passaggio alla Regione. Nella diffida dei privati, infine, si chiedeva al Comune di restituire la porzione del compendio su cui attualmente si snoda un tratto della via Cesare Battisti, ma nel corso del procedimento davanti al Tar i ricorrenti hanno rinunciato a questa parte, insistendo solo contro l’amministrazione regionale.

Gli avvocati della Regione, dal canto loro, hanno fatto presente che la proprietà era stata trasctitta nel 1973, in applicazione di un articolo dello Statuto Sardo.

La Regione Sarda ha, infatti, depositato in giudizio pertinente documentazione dalla quale si evince l’intervenuto trasferimento a proprio favore dei beni di cui si discute sin dal 1973. «Risulta perfezionata», scrive il Collegio nella sentenza, «la fattispecie dell’usucapione abbreviata e la circostanza documentalmente comprovata l’intervenuta trascrizione del titolo d’acquisto e il decorso del termine decennale».

RIPRODUZIONE RISERVATA