L’ex caserma e la foresta diventano “beni culturali”  

L’ex Stallaggio Meloni (conosciuto anche come “Caserma Trieste”) da ieri è ufficialmente un bene culturale tutelato. Lo ha deciso la Soprintendenza, che pone quindi un vincolo per proteggere quella che è a tutti gli effetti una foresta urbana in viale Trieste, con ficus centenari nel cuore della città.

Sarà dunque quasi impossibile realizzare il Piano per la riorganizzazione degli uffici regionali pensato dalla Regione, proprietaria dei terreni dal 1973, che prevedeva la costruzione di un edificio dotato di una sala stampa, un auditorium e vari spazi per i dipendenti. Oltre due anni fa, il Consiglio comunale si era espresso all'unanimità in favore della valorizzazione della foresta urbana, che prevede la realizzazione di un parco con panchine, impianti di irrigazione e illuminazione.

Le reazioni

La consigliera di opposizione, Marzia Cilloccu, tira un sospiro di sollievo: «Finalmente una buona notizia a tutela di un’area cara a tutta la cittadinanza: ora non si può che ringraziare il Ministero della Cultura per aver salvato un bene così prezioso dalla “realizzazione di un nuovo polo per uffici regionali”, come richiesto nell’emendamento alla finanziaria approvata a marzo 2023 da alcuni consiglieri regionali di maggioranza e sul quale la Giunta comunale da me interrogata non ha mai preso le distanze. Si può quindi sollecitare la Regione a valutare il progetto del Liceo Artistico di Cagliari per presentare una proposta di riutilizzo dell’area preservando l’esistente in accordo con la Soprintendenza stessa», conclude Cilloccu.

Il Comune

Dal canto suo, l’assessore comunale al Verde pubblico, Giorgio Angius, afferma che il Comune «aveva già chiesto che qualsiasi intervento edilizio rispettasse la foresta urbana esistente. Oggi il vincolo rafforza la tutela di questo patrimonio, ma lascia il dubbio di una sua efficace valorizzazione. Il Comune chiederà alla Regione di poter gestire questo polmone verde per restituirlo alla fruizione della cittadinanza. La nostra esperienza nella gestione del verde monumentale è consolidata», prosegue, «basti vedere gli esempi dell'Orto dei Cappuccini, Bonaria e i Giardini Pubblici. Dell’ex Stallaggio Meloni ne faremmo uno spazio molto curato e aperto a tutti e, vista la dimensione dell'area, potremmo realizzare anche un’area per i cani».

