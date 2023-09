L’ex caserma dei carabinieri: «Destinazione già stabilita» 

L’Ex Caserma dei carabinieri? «È stata finanziata con fondi Pnrr e la sua destinazione è già segnata. Tutte le altre proposte lasciano il tempo che trovano». Il sindaco Mario Conoci mette un punto sul futuro dell’immobile di via Simon: centro culturale con sale espositive al piano terra e uffici amministrativi a quello superiore. I 3,2 milioni di euro serviranno per finanziare il primo lotto di interventi che riguarderà la messa in sicurezza di tutte le coperture, il consolidamento strutturale e l’adeguamento funzionale del piano terra, con funzioni sociali e culturali. Forza Italia, però, spinge per un centro di moda e arte, «facendo leva sulla reputazione internazionale di Antonio Marras in modo tale da rendere la struttura un possibile centro di formazione sul fashion design».

La segretaria cittadina della Lega, Monica Chessa, ancora, in maniera provocatoria, ha espresso il desiderio di abbattere l’edificio per fare posto a una agorà. «Ebbene se dovessimo realmente pensare a cosa sarebbe meglio per la rivitalizzazione di questo luogo specifico del centro storico, dovremmo pensare a qualcosa che oggi non sarebbe possibile in base alle norme che tutelano il patrimonio edilizio storico», dice Chessa: «Proviamo solo a pensare come cambierebbe il volto della città, abbattendo l’Ex Caserma per restituire la bellezza delle mura storiche al suo contesto originario». Secondo la segretaria della Lega «la piccola via Simon tornerebbe ad essere l’agorà prestigiosa dell’antica fortezza catalana».

