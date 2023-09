L’ex caserma culla di arte e moda? 

L’ex Caserma dei carabinieri? «Un polo di fashion design nel nome di Antonio Marras». Il prestigioso immobile di via Simon è a un passo dal restyling grazie a un finanziamento di tre milioni e 200 mila euro ottenuto nell’ambito del Pnrr e il gruppo consiliare di Forza italia suggerisce al sindaco di rispolverare il vecchio progetto dell’Amministrazione Tedde, quando si sognava un centro culturale, creativo e artistico, anche approfittando della presenza in città del grande stilista Antonio Marras e di tanti altri talenti locali. «Ricordiamo che in quegli anni il genio di Marras venne letteralmente “brandito” per promuovere il territorio attraverso eventi annuali in cui Marras si coniugava artisticamente con grandissimi artisti in spazi comunali. Eventi coperti mediaticamente dalla grande stampa nazionale e internazionale. Crediamo sia necessario recuperare questo progetto strategico, magari aggiornandolo, per costruire un forte "brand Alghero"», sottolineano gli azzurri.

Il sovralluogo

Nei giorni scorsi il primo cittadino Mario Conoci, accompagnato dall’assessore ai Lavori Pubblici Antonello Peru ha compiuto un sopralluogo. «Con la riqualificazione dell'ex Caserma si completa ciò che era stato avviato con grande lungimiranza dai primi anni del Duemila – riferisce il sindaco - portando al definitivo recupero di tutti gli storici edifici della città, dal Complesso di San Michele al Pou Salit fino e Santa Chiara, oggi sede del dipartimento di Architettura. Un immobile di pregio che continuerà a svolgere un importante ruolo sociale e culturale, contribuendo nel contempo a soddisfare le esigenze della pubblica amministrazione al fine di garantire sempre maggiori servizi di prossimità agli algheresi». Il primo lotto riguarderà la messa in sicurezza di tutte le coperture e l'adeguamento funzionale del piano terra, adibito a sale espositive e riunioni. I piani superiori saranno destinati agli uffici dell’Amministrazione.

