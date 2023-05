L’ex casa della mala che ospita i papà separati 

È nato tutto per caso. «Stavo aspettando una ragazza in stazione quando mi vengono incontro due bambini. Chiedo se stessero aspettando i genitori e loro mi dicono “no, no, noi viviamo qui con papà”». Da quel giorno del 2013 – sono passati dieci anni - e quel papà è stato il primo ospite della Casa per i padri separati che suor Anna Cogoni, ha messo su in via San Giovanni a Sant’Andrea.

Il primo caso

Una struttura confiscata alla malavita che da allora ha ospitato circa 200 padri che dopo la separazione dalla moglie si sono ritrovati senza niente, in mezzo alla strada. «È stato proprio quel padre alla stazione a darmi l’idea di creare quella casa», racconta suor Anna, «quel giorno lo avevo invitato a venirmi a trovare in comunità con i suoi figli, non credevo lo facesse. “Ho paura mi portino via i bambini” diceva. Invece venne e da lì nacque tutto».

La prima cosa da fare era cercare un alloggio. «Mi venne in mente» prosegue la religiosa, «che c’erano delle case tolte alla malavita. Così andai dal questore che fu molto gentile e al Comune e alla fine una di quelle case a Sant’Andrea, fu donata a noi, alla Comunità di San Vincenzo». Da fare c’era tantissimo: la casa era in condizioni pietose, «tanto che il primo papà , quello della stazione, dormì su una brandina», ma alla fine furono gli stessi ospiti a rimetterla in sesto e creare un posto sicuro e accogliente. I posti letto oggi sono otto.

Duecento ospiti