«L’ex carcere passi alla Regione» 

Il conto alla rovescia per l’ex carcere di Buoncammino è iniziato. Il vecchio istituto di pena cagliaritano, chiuso dieci anni fa, diventerà la sede dei più importanti enti statali che attualmente pagano costosi canoni di locazione a privati o, come per lo stabile della Questura di proprietà della Città metropolitana, ad altri soggetti pubblici. Ma il Comune, messo da parte nella “spartizione” degli spazi e nei progetti futuri non alza bandiera bianca: i consiglieri comunali Matteo Massa (primo firmatario), Alessio Alias, Alessandro Cao, Chiara Cocco, Paola Mura e Carlo Usai voglio discutere nell’Aula di Palazzo Bacaredda un ordine del giorno per trasferire la strutture alla Regione e ottenere i finanziamenti per il recupero.

Il primo step della tabella di marcia è stato «l’affidamento dei servizi tecnici di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica in regime dinamico, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico, impiantistico, strutturale e stratigrafico e indagini geologica, geotecnica, idrologica, ambientale, studio di inserimento urbanistico/territoriale e analisi vegetazionali del compendio» aggiudicato alla “Rti Secured Solutions” per oltre 464 mila euro.

Conclusa l’indagine strutturale, il Demanio conta di dare il via alla gara per la progettazione. Ma dal Comune vogliono ritornare in pista ed evitare di essere tagliati fuori.

RIPRODUZIONE RISERVATA