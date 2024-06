L’ex carcere, la Fiera, i festival e i teatri:  la sfida sulla cultura 

Il metro di giudizio è lì in bella mostra per tutti: l’Anfiteatro Romano diventato un simbolo di degrado. Poi ci sono i teatri chiusi (quello Civico di Castello o l’ex Vetreria, per esempio), i siti archeologici senza respiro (Tuvixeddu), l’assenza di spazi per i grandi eventi (oggi solo la Fiera). E po i bandi per le risorse da destinare alle associazioni, “in ritardo”, che non permettono l’organizzazione degli eventi. Per questo basti un esempio: Monumenti aperti, che ogni anno si svolge a maggio, quest’anno slitterà all’autunno, «per l’assenza di supporto da parte del Comune», dice Massimo Zedda, centrosinistra. Come sta la cultura in città? «Male», rispondono in coro i candidati sindaco.

Le “ricette”

Partendo da questo giudizio, ecco le ricette di ognuno. «È tempo di riprendere quel percorso di eventi culturali e di spettacolo, d’arte in generale», senza trascurare la convegnistica e le manifestazioni sportive, «legato a una rilevanza nazionale e internazionale», dice Massimo Zedda, centrosinistra. Come? «Valorizzando i musei, per ospitare mostre nazionali e internazionali, aprendo gli spazi chiusi in questi anni dall’amministrazione uscente», aggiunge. E ancora: rilanciando manifestazioni culturali come «Marina cafè noir, Leggendo metropolitano e tante altre iniziative che hanno determinato un benessere culturale mentre l’ultima amministrazione ha invece abbandonato, impoverendo la città». Poi due idee: «La creazione dell’Accademia delle Belle Arti, in collaborazione con Sassari, e un museo della storia della città, vivo e vitale, che non sia solo statico riguardo al passato». Infine, «con l’Autorità portuale, vicino al molo Sabaudo e Rinascita, l’idea è creare un grande spazio per eventi e spettacoli», per i quali ci sarà anche il nuovo stadio, «inserito nel contesto urbano».

Eventi in via San Paolo

«Sul piano delle politiche culturali occorre sia creare in città uno spazio per i grandi eventi, sia valorizzare gli operatori», dice Emanuela Corda, Alternativa. «Sul primo punto, riteniamo che l’area di San Paolo possa essere la zona migliore per una struttura dedicata ai grandi eventi per un pubblico di almeno 10 mila persone. In quell’area si potrebbe considerare anche l’opzioneper il nuovo Palazzetto dello sport. Tra l’altro, San Paolo è alle porte della città, è facilmente raggiungibile dalla 131 e la 130 e dalle altre strade di ingresso a Cagliari. Il traffico non sarebbe, così, congestionato», aggiunge. «L’apertura dell’Anfiteatro romano, del teatro Civico di Castello, il nuovo stadio anche per grandi eventi di spettacolo ma anche una gestione manageriale e trasparente del Lirico», sono obiettivo per Giuseppe Farris, CiviCa 2024. «Programmeremo, inoltre, ogni anno da da fine ottobre e dicembre un grande evento internazionale, non necessariamente musicale, che possa fungere da richiamo nei mesi di bassa stagione», aggiunge.

Il mantra per Alessandra Zedda (centrodestra) è «riaprire la cultura. Renderemo più salda la collaborazione fra l’amministrazione e il mondo culturale, all’insegna di una visione partecipata. Il regolamento comunale sarà integrato con la previsione di una pianificazione in cinque anni, in modo che Cagliari possa garantire un calendario di grandi eventi». Diverse le iniziative previste: «L’istituzione della Casa delle associazioni e dell’ingegno per consolidare la presenza delle associazioni, il partenariato pubblico-privato per la gestione dei luoghi culturali e l’istituzione di una Fondazione che gestisca gli spazi e le attività culturali». Novità anche sui bandi, con l’istituzione di un Albo di tutti gli operatori culturali. Da destinare alla cultura e all’associazionismo gli edifici di viale Buoncammino».

L’ex carcere

«L’impoverimento dell’offerta culturale in città è solo uno dei problemi», dice Claudia Ortu, Cagliari Popolare.«Per poter offrire l’arte ci devono essere prima gli spazi per pensarla e sperimentarla. Se penso alla musica, non ci siano sale studio-prova per musicisti a prezzi popolari. Anche chi si occupa di arti visive deve affittarsi degli spazi privatamente, così come chi fa teatro o altre arti per formative. Noi vogliamo garantire il diritto all’espressione artistica a chi abita Cagliari e uscire dalla logica dei grandi eventi».

