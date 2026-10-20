L’ex capo dell’ufficio tecnico patteggia la pena 

Un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione, con pena sospesa. È la condanna concordata ieri mattina da Antonio Fadda, l’ex capo dell’Ufficio tecnico del Comune di Sestu, arrestato dai carabinieri a marzo dello scorso anno per aver incassato una tangente di 3mila euro in un bar della Corte del Sole. L’ingegnere ha patteggiato davanti alla giudice del Tribunale, Claudia Sechi: l’accordo è stato raggiunto dal difensore, l’avvocato Maurizio Balloi, con la pm Rossella Spano. La giudice ha ritenuto congrua la pena. Si chiude così, almeno sul piano penale, la vicenda che aveva scosso l’amministrazione comunale.

Le indagini

L’inchiesta dei carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale era scattata il 27 febbraio 2025 dopo la denuncia di un referente sardo di Italgas Reti, società che esegue lavori a Sestu. Ai militari il dipendente aveva raccontato che, per velocizzare la pratica del primo impianto nazionale di produzione di idrogeno tramite energia fotovoltaica, Fadda avrebbe chiesto 6mila euro di tangente: «Tre prima dell’atto di cessione e 3 prima del collaudo». Dopo la denuncia, i militari avevano deciso di organizzare una consegna controllata del denaro.

La trappola

L’ex capo dell’Uffico Tecnico comunale era stato arrestato in flagranza, seduto al tavolino di un bar, subito dopo aver incassato i 3mila euro preventivamente segnati. In casa sua sono erano poi stati trovati altri 3mila euro in un barattolo, ma non è stato possibile dimostrare che fossero di provenienza illecita. Dopo l’arresto, la giudice Manuela Anzani aveva convalidato il provvedimento, confermando l’ipotesi di reato di «tentata induzione indebita a dare o promettere utilità», ma aveva disposto che l’ingegnere fosse mandato ai domiciliari anziché in carcere, come chiesto dal pm Nicola Giua Marassi. Il fascicolo era poi transitato alla sostituta procuratrice Rossella Spano.

La difesa

Subito dopo l’arresto Fadda era apparso confuso e provato, avvalendosi della facoltà di non rispondere e rilasciando solo poche dichiarazioni spontanee. Nei mesi a seguire, Antonio Fadda aveva lasciato l’Ufficio Tecnico di Sestu e aveva deciso di chiudere la propria vicenda giudiziaria concordando una pena con la Procura, dopo aver risarcito le spese legali alla Italgas (assistita dall’avvocato Filippo Pirisi). L’accordo di patteggiamento prevede la sospensione condizionale della pena e anche di tutti i provvedimenti accessori.

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