l’ex capitano Carboni torna al Castiadas 

Il mercato nei dilettanti entra nel vivo. L’attaccante argentino Kaio Piassi, la scorsa stagione al Budoni trionfatore in Eccellenza, sarebbe vicino all’Ilvamaddalena (retrocessa dalla D) che pare avere nel mirino anche la punta brasiliana Caio De Cenco dell’Uri (retrocesso dalla D). Il Budoni corteggia il centrocampista gambiano Ousman Gomez (Tempio).

L’Ossese (Eccellenza) avrebbe raggiunto l’accordo con l’attaccante Blas Dante Tapparello, ex Ilva. Il centrocampista Felipe Jose Rocuzzo (ex Tempio), l’attaccante Alessio Virdis (Ossese) e l’esterno sinistro Alessio Fadda (Uri) si accasano all’Alghero (Promozione). Adriano Bachis è il nuovo preparatore dei portieri dell’Ossese. Tra le sue esperienze più importanti quelle con l’Arzachena in C, il Budoni in D e con Nuorese, Ghilarza e Tonara.

In Promozione il difensore Roberto Manca (1994), la scorsa stagione all’Usinese, rientra al Castelsardo. Trovato l’accordo anche con l’attaccante Nicolò Cirotto (2002), ex Li Punti. Il primo colpo era stato il centrocampista Antonio Mastino. L’Uta conferma per la quinta stagione l’attaccante William Amorati. L’Usinese ha trovato l’allenatore: si tratta di Pierluigi Scotto, ex Macomerese. Il Castiadas di Bebo Antinori tessera il centrocampista Mirco Carboni (1991) dalla Ferrini. Per lui è un ritorno: con i sarrabesi ha giocato anche in Serie D da capitano.

In Prima categoria il San Giorgio Perfugas conferma il tecnico Paolo Piga e il Fonni il difensore centrale Davide Dessolis. La Fanum Orosei ingaggia Antonio Loddo, ex Olbia e Porto Rotondo. Al Decimoputzu di Mariano Ruggiero arrivano l’esterno Jacopo Pinna (2006) dalla Gialeto e gli attaccanti Valentino Perinozzi (1992), ex Gialeto e Sant’Elena, e William Cabras (2004), cresciuto nelle giovanili del Cagliari (per lui 26 gol nell’ultima stagione con la Gioventù Assemini in Seconda categoria). Si aggiungono a Leonardo Piras e Federico Ruggiero. Il San Vito corteggia il fantasista Mirko Onano e il difensore Andrea Massessi. Il nuovo tecnico del Segariu è Jonatan Aru.

In Seconda il direttore sportivo del Golfo Aranci, Giuseppe Ruggiu, ha chiuso l’accordo con l’argentino Francisco Ubeda (1999). Nuovi arrivi pure in casa Tavolara: sono il bomber Lorenzo Zela, la scorsa stagione all’Arzachena, i centrocampisti Samuele Pani (2005) e Marco Murgia (1998), il difensore Vittorio Cugini (1987) e il portiere Giovanni Casu (1999).

RIPRODUZIONE RISERVATA