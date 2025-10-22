L’ex cantina finalmente rinasce 

Dopo anni di attese, passaggi burocratici e confronti istituzionali, è finalmente giunto a conclusione il lungo iter amministrativo che porterà all’avvio dei lavori di riqualificazione della ex cantina sociale tra le vie Marceddì e Andrea Doria. Uno dei tasselli più importanti è arrivato dalla Provincia che ha stabilito come la variante al Piano urbanistico comunale, funzionale al Programma integrato di riordino urbano, non debba essere sottoposta a Valutazione ambientale strategica. Una decisione che sblocca il percorso verso la rigenerazione di un’area oggi nel degrado.

La variante

La variante, già approvata dal Consiglio, è stata presentata ufficialmente nel corso di una conferenza pubblica durante la quale amministratori e tecnici hanno illustrato nel dettaglio il progetto, condividendo visione, obiettivi e tempistiche. L’area, acquistata dal Comune nel 2022 per 274mila euro, rappresenta un pezzo importante della storia produttiva locale: un tempo cuore pulsante dell’economia agricola, oggi attende di essere restituita alla comunità sotto una nuova veste.

Il futuro

«Vogliamo ridare alla collettività uno spazio identitario – ha dichiarato il sindaco, Sandro Pili – trasformandolo in un luogo di cultura, incontro e valorizzazione dei prodotti locali». Il progetto, ambizioso e articolato, prevede la riclassificazione urbanistica del lotto principale come zona per servizi generali, destinata ad accogliere spazi culturali (tra cui un teatro e un centro congressi), ricettivi e commerciali, mantenendo una piccola porzione a destinazione produttiva. Nell’area dell’ex depuratore, invece, sorgeranno parcheggi e nuove aree verdi, in linea con i principi dell’Agenda 2030: sostenibilità ambientale, riduzione del consumo di suolo, accessibilità e resilienza urbana. L’intero iter ha coinvolto numerosi enti e soggetti competenti in materia ambientale, i cui pareri – tutti favorevoli – hanno permesso di escludere impatti significativi sull’ambiente.

I fondi

Il Comune ha già ottenuto un primo finanziamento regionale di un milione e 150mila euro grazie alla partecipazione a un bando del 2018, ma le risorse non saranno sufficienti per completare l’intero intervento. «Chiederemo ulteriori fondi alla Regione e parteciperemo a bandi europei», ha confermato Pili. Sino al 17 novembre possono essere presentate le osservazioni, mentre poi sarà il Consiglio a dare il via libera definitivo. Sui tempi di inizio dei lavori il sindaco non si sbilancia «ma contiamo di iniziare con gli interventi entro il 2026». La rigenerazione dell’ex cantina sociale non è solo un progetto edilizio ma un percorso di rinascita collettiva, che punta a restituire dignità a un luogo simbolico, trasformandolo in motore culturale ed economico per le nuove generazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA