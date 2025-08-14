L’ex calciatore dalla gloria alla Caritas 

Simonetta Argiolas è una donna minuta ma con un carattere forte come l’acciaio. Non è chiaro se il temperamento così deciso sia naturale o se sia stato forgiato da tanti anni di esperienza con i più fragili. È quello che ci vuole per dirigere la mensa della Caritas di viale Sant’Ignazio, dove la solidarietà non va mai in ferie, anzi raddoppia gli sforzi per non far pesare ai più fragili un periodo che dovrebbe essere di svago, riposo e spensieratezza. Già verso le 10,30 il cortile interno di un fabbricato che confina con il convento dei frati cappuccini inizia a riempirsi di una di uomini e donne, molti nordafricani e orientali. Non mancano i più giovani e le signore con un abbigliamento distinto. Non necessariamente hanno necessità di un piatto di pasta per rimandare alla cena la fame. Molti frequentano la mensa anche solo per incontrare quelli che col tempo sono diventati gli unici amici o per scambiare quattro chiacchiere con chi parla la stessa lingua.

A tavola

L’ingresso alla mensa è ordinato. Il biglietto tagliacoda evita qualsiasi discussione: chi prima arriva prima entra. Superato l’atrio dove si riceve il pane, il vassoio e le posate si scorre in fila verso il banco delle pietanze dove le volontarie della Caritas preparano le porzioni. Minestrone, pasta al sugo, pancetta, frutta, verdura, yogurt e dolce. Il menu della vigilia è buono e abbondante. «Abbiamo cucinato circa 150 pasti», afferma Simonetta Argiolas, che coordina 10 volontari per turno. Poi c’’è la prima volta di Marianna Angius: «Ho finito la stagione da capo barman e oggi è il mio primo giorno da volontaria qui alla mensa della Caritas».

Dalle stelle alle stalle

Gianfranco Piras, 75 anni, cagliaritano della Marina, da 7 anni è ospite della struttura diretta da don Marco Lai. «Mi mette a disposizione i pasti e un letto dove dormire». Piras, che ha lavorato all’ospedale Marino e in un centro di salute mentale, ha conosciuto giorni migliori. «Sono nato in una famiglia agiata, mio padre era l'ex console del porto di via Roma. A calcio ero bravo, ho giocato anche contro Ciccio Graziani nell'Arezzo, quando non era ancora nessuno, e con Nenè». Il destino cambia in fretta, un matrimonio che finisce a rotoli e iniziano i guai. «Vengo alla Caritas per trovare i miei amici e un po’ di compagnia».

