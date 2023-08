l’ex cagliari Pinna approda al Monastir 

Monastir. Il Monastir si raduna oggi pomeriggio con una rosa di spessore che accoglie anche l’ultimo grande colpo: Simone Pinna. Il terzino destro classe ‘97, che quattro anni fa esordiva in A col Cagliari ed è poi stato protagonista all’Olbia, è l’ultimo innesto del ds Matteo Zanda per i biancoblù in vista della nuova stagione in Promozione. Un ulteriore acquisto di livello che si aggiunge ai vari D’Agostino, Masia, Paulis e Mauro Ragatzu, solo per fare qualche nome.

Pinna ha scelto Monastir dopo che la sua esperienza in Liguria, al Sestri Levante in C, è durata pochissimo: «C’era grande voglia di portarmi dentro questo progetto ed è stata una delle cose che mi hanno convinto», afferma. «Mi ha chiamato prima l’allenatore Angheleddu, poi mi sono visto di persona col ds Zanda che è venuto nel mio paese, Zeddiani, per spiegarmi quello che vuole fare il club. La rosa farebbe tranquillamente l’Eccellenza, la società è ambiziosa e vuole raggiungere grandi traguardi in breve tempo». Per Pinna sarà la prima volta in Promozione, nella scorsa stagione ha iniziato alla Cos per poi passare alla Tharros.

