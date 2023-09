L’ex Cagliari Melchiorri sulla strada della Torres 

La Torres può ricavarsi un ruolo da outisder in questo suo secondo campionato di Serie C. L'importante è partire bene in un calendario con quattro trasferte nelle prime sei giornate. La prima stasera in casa della Recanatese, che rientrata nel suo stadio ospita i rossoblù alle 20.45 (diretta su Sky e Now). «Non è semplice ma non vediamo l'ora di iniziare», ha detto il tecnico Alfonso Greco alla presentazione della squadra.

L’attesa

C'è curiosità e anche più ambizione, anche se la parola playoff non è stata menzionata. «Abbiamo fatto innesti importanti e vogliamo migliorare i risultati della stagione passata», hanno spiegato Pierluigi Pinna e Andrea Maddau, rispettivamente numero uno e numero due della proprietà, alla sua terza stagione con la Torres.

La griglia

Le favorite per la promozione diretta sono Pescara, Virtus Entella, Cesena, Perugia e Spal. Dietro di loro Ancona, Carrarese e Gubbio più la Juventus Next Generation. La Torres può puntare ad acciuffare uno degli ultimi posti per i playoff. Nella stagione passata una vittoria e un pareggio contro la Recanatese. All'andata sul campo di Macerata (lo stadio Tubaldi non era disponibile) colpaccio per 2-0 con gol di Ruocco e semirovesciata di Masala. Al ritorno la rinforzata Recanatese cambiò passo e riuscì ad agguantare i playoff ma ebbe fortuna al “Vanni Sanna” perché il pareggio dopo il gol rossoblù di Diakite fu un autogol di Liviero. Nella Recanatese di quest'anno attenzione all'attaccante Federico Melchiorri, per due stagioni e mezzo a Cagliari in Serie B e poi in A con 37 presenze e 11 reti.

La formazione

Mancano ben quattro fuoriquota: Verduci, Mandrelli, Goglino e Nunziatini. Il tecnico Greco proporrà il 3-4-1-2 provato in pre-campionato. Probabile che Mastinu, arrivato solo da qualche giorno, parta dalla panchina. Questa la probabile formazione: Zaccagno; Fabriani, Idda, Antonelli; Zecca, Giorico, Lora, Pelamatti; Ruocco; Diakite, Scotto. A disposizione: Pelliccione, Cester, Pinna, Dametto, Fishnaller, Kujabi, Liviero, Masala, Mastino, Siniega, Menabò, Garau.

RIPRODUZIONE RISERVATA