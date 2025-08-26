VaiOnline
Argentina.
27 agosto 2025 alle 00:42

L’ex Br Leonardo Bertulazzi agli arresti domiciliari 

Buenos Aires. Per la seconda volta in meno di un anno la giustizia argentina ha dovuto prendere atto che l’ex Br Leonardo Bertulazzi, sul quale pende una richiesta di estradizione della giustizia italiana, ha diritto di attendere agli arresti domiciliari l’esito di un ricorso contro la revoca del suo status di rifugiato politico che ne impedisce al momento il suo trasferimento. È quanto si legge nella sentenza emessa lunedì dalla giudice Maria Servini de Cubria, la stessa che ne aveva ordinato gli arresti il primo luglio immediatamente dopo un pronunciamento della Corte Suprema che dava il via libera alla richiesta di estradizione italiana pur senza entrare nel merito della condizione di rifugiato ancora vigente.

Determinante, nell’ultima decisione del tribunale penale federale, è risultato anche l’esito degli esami clinici a cui è stato sottoposto il 73enne ex membro della colonna genovese delle Br. Da questi è emersa una cardiopatia ipertensiva che, associata a un precedente ischemico, rendono “pertinente” accogliere la richiesta di domiciliari in attesa ad ogni modo di ulteriori referti medici che verranno realizzati a settembre. Secondo quanto conferma all’Ansa l’avvocato dell’ex Br, Rodolfo Yanzón, in linea con la sentenza che ne ordinava il «trasferimento immediato», Bertulazzi «si trova già nel suo domicilio» del quartiere di San Telmo della capitale Buenos Aires. Tenendo conto che è in corso il processo di estradizione la giudice Servini ha ordinato ad ogni modo una sorveglianza permanente della polizia con l’obbligo di non uscire dal domicilio senza permesso previo del tribunale e di indossare una cavigliera elettronica.

