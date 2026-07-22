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Via Donizetti.
23 luglio 2026 alle 00:45

L’ex Banca d’Italia in (s)vendita 

La cifra base è di 900mila euro, «la metà del prezzo di mercato» 

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Uno degli immobili di pregio della città, vuoto dal 2009, ritorna sul mercato. L’ex sede della Banca d’Italia che 17 anni fa aveva chiuso i battenti, è in vendita. La sede centrale di via Nazionale ha pubblicato l’avviso con numeri, date e caratteristiche tecniche di una struttura su quattro piani fuori terra, oltre al sottotetto, per una superficie commerciale totale di circa 2.007 metri quadrati di cui 1.620 terziario (uffici, studi professionali, uffici, enti e società) e 387 residenziale. Il complesso immobiliare, risalente alla metà degli anni ’70, ha il suo ingresso principale in via Donizetti e in via Verdi per la parte carrabile.

La cifra

Il prezzo base è stato fissato in 900mila euro, le offerte dovranno quindi essere di importo pari o superiore a quella cifra. Bankitalia ci aveva provato un’altra volta, nel 2012, a lanciare l’asta che però non aveva portato ad alcuna compravendita. Probabilmente gli eventuali acquirenti furono scoraggiati dal prezzo, allora di 2 milioni circa per la filiale bancaria e un milione e mezzo per gli appartamenti occupati dai dipendenti che con la chiusura si trasferirono nella filiale di Cagliari e Sassari.

«Beh se il primo prezzo di oltre 3 milioni era esageratamente alto questo di 900mila euro è conveniente, più o meno la metà del prezzo di mercato. Oltre tutto i locali della ex Banca d’Italia si trovano a due passi dal centro storico, in una zona quindi assai interessante e dispongono di posti auto all’interno. Diciamo che può essere un affare soprattutto per un imprenditore», ragiona Pasquale Carboni, agente immobiliare.

La vendita

Dopo 14 anni si riparte da un prezzo base interessante che questa volta potrebbe portare gli imprenditori del settore a avanzare trattative. L’immobile viene venduto in blocco dunque così come si trova o si troverà al momento della compravendita «con le relative destinazioni d’uso, accessioni, pertinenze, diritti e obblighi dai contratti di locazione eventualmente in essere, oneri, canoni», si legge nell’avviso sul sito online di Bankitalia alla sezione patrimonio.

Segno che alcuni appartamenti, occupati dai funzionari di banca in servizio in città fino alla chiusura della filiale potrebbero essere stati affittati.

Le offerte

Le offerte, suscettibili di rilancio in caso di più competitori, vanno presentate entro l’8 settembre. Entro ottobre la Banca d’Italia comunicherà l’esito della valutazione a tutti coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse.

I soggetti ammessi alla fase successiva saranno invitati a presentare un’offerta di acquisto irrevocabile per una durata di 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte. Entro l’anno si saprà se i locali ex Banca d’Italia cambieranno proprietà.

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