L’ex assessore vuole la fascia  

Si accende la corsa per le prossime Comunali a San Gavino. A poco più di un anno dall’appuntamento con le urne, ufficializza la candidatura a sindaco alla guida di una lista civica il geometra Paolo Onnis, 69 anni, più volte eletto consigliere comunale e assessore dal 2009 al 2014.

Il programma

«Sento l’esigenza di rimettermi in gioco perché negli ultimi decenni abbiamo assistito a una continua decadenza del paese che oggi ha un ruolo marginale nel territorio. Assistiamo a un continuo spopolamento e San Gavino Monreale è passato dagli 11mila abitanti degli anni Novanta agli attuali 8.900». Per l’ex assessore comunale serve ripartire dallo spirito di comunità e coesione di cui si sente oggi la mancanza: «Anche nel periodo medievale San Gavino Monreale ha avuto un ruolo di primo piano, era il confine del regno d’Arborea. Non può essere un caso la scelta di costruire la fonderia nel nostro paese negli anni Trenta e, prima ancora, la ferrovia e poi l’ospedale – spiega Onnis –. Il Comune non può essere gestito come un’azienda ma come una famiglia in cui non si lascia indietro nessuno. Non abbiamo segnali identitari legati alla nostra storia che è importantissima: bisogna ripartire dalla coesione sociale, dando la sensazione alla comunità che tutti siano parte dello stesso progetto». Assessore con delega all’agricoltura e all’ambiente dal 2009 al 2014, Onnis indica i primi passi da compiere: «Va risolto il contenzioso in atto sul rio Pardu che blocca lo sviluppo edilizio di una parte importante del paese: ad oggi il contratto è stato rescisso con l’azienda vincitrice dell’appalto, ma sono passati 10 anni dal finanziamento regionale. È di fondamentale importanza anche il lavoro di sistemazione dei due nuovi ponti sul rio Malu per limitare il rischio di alluvioni. Inoltre con il comodato d’uso della vecchia stazione è stata compiuta un’operazione scellerata perché le strade sono state prese in carico dal Comune in condizioni pessime». Al momento Paolo Onnis mantiene il più stretto riserbo sui nomi che comporranno la lista che presenterà agli elettori. Già definito, invece, il progetto per il paese. «Chiederò a tutti i candidati la lealtà nei confronti della gente. Proporremo incentivi per l’edilizia a basso costo con iniziative che favoriscano la formazione di nuove famiglie. La nostra campagna sarà tra le persone e non solo sui social, come troppo spesso succede ora».

