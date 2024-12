L’ex assessore regionale Todde approda a Forza Italia 

Giorgio Todde approda in Forza Italia. Quarantuno anni, di Girasole, l’ex assessore regionale ai Trasporti nella Giunta Solinas è il nuovo consulente di Marco Falcone, eurodeputato di FI-Ppe che, nei giorni scorsi, è stato nell’Isola per incontrare sindaci e imprenditori. Todde indossa la casacca azzurra dopo aver fatto parte della Lega, partito che lo aveva indicato per il ruolo di assessore nell’esecutivo regionale e dal quale si era dimesso a settembre del 2022 in aperta polemica con i vertici. Poi il passaggio a Fratelli d’Italia. Con il partito di Giorgia Meloni è stato candidato alle regionali di febbraio. I primi passi ufficiali con Forza Italia risalgono allo scorso fine settimana quando Todde, insieme all’altro consulente territoriale Angelo Collura, ha accompagnato il vicecapo delegazione di FI nel gruppo Ppe al Parlamento europeo ad Assemini, Selargius, Cagliari, Orotelli, Sassari, Porto Torres e La Maddalena. Quello di Todde è solo l’ultimo nome dei nuovi tesserati di Forza Italia in Ogliastra dopo i consiglieri comunali di Tortolì, Mara Mascia (presidente), Fabrizio Annarumma (capogruppo) e Michele Fanni (delega alle Attività produttive), Renato Pilia (assessore del Comune di Lanusei) e Antonello Rubiu, ex sindaco di Lotzorai. (ro. se.)

