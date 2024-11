L’ex assessore Prato travolto da un’auto, grave in Rianimazione 

Quindici metri ad alto rischio. Sono quelli da superare in viale Mancini per giungere sull’altro marciapiedi e che, ieri intorno alle 9.30, Andrea Prato, ex assessore regionale all’Agricoltura, è riuscito a percorrere solo a metà. Un attraversamento sulle strisce pedonali bruscamente interrotto da una Panda gialla condotta da un uomo di 87 anni che ha investito in pieno il 60enne. «Si è sentito un botto terribile – commentano alcune ragazze che stavano recandosi a scuola – e abbiamo visto una persona sull’asfalto. Non si muoveva».

Lo schianto

L’impatto è stato tale da sfondare e incrinare il parabrezza mentre Prato è stato sbalzato per alcuni metri atterrando con violenza sul manto stradale. I testimoni si sono subito resi conto che la situazione era molto grave perché la vittima non dava alcun segno di vita: aveva il volto sull’asfalto, le dita piegate, le scarpe volate altrove. L’ambulanza del 118, arrivata in pochi minuti, ha confermato il complesso quadro medico registrando lo stato di incoscienza dell’uomo, subito condotto in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata. Dopo il ricovero nel reparto di Rianimazione, i medici hanno deciso di operarlo con urgenza sottoponendolo a un delicato intervento di neurochirurgia. La situazione clinica resta grave e ieri in tarda serata una nota dell’Aou ha confermato la prognosi riservata.

La dinamica

Intanto sul luogo dello scontro sono arrivati gli agenti della polizia locale e il comandante della Municipale Gianni Serra per i rilievi del caso. Accertamenti che dovranno stabilire a che velocità andava il conducente dell’utilitaria e perché non abbia frenato in tempo davanti al pedone che gli passava davanti. Proprio in quei momenti su Sassari si stava abbattendo un violento acquazzone che potrebbe aver compromesso la visibilità dell’anziano al volante.

Strada pericolosa

L’ennesimo episodio di passanti investiti in viale Mancini ripropone la pericolosità di una strada dove non esistono dissuasori e che ogni giorno viene attraversata da centinaia di autovetture e da altrettante persone, in particolare studenti che raggiungono il liceo Azuni e la facoltà di Giurisprudenza. L’unico dosso in grado di far rallentare auto e mezzi si trova alla fine di via Coppino, prima del viale, mentre i circa 150 metri successivi hanno tre passaggi pedonali, il primo dei quali si trova quasi in curva, e il secondo, qualche decina di metri dopo, è quello dove ha avuto la peggio il 60enne.

L’imprenditore

Andrea Prato, nato a Cosenza, si è laureato in Giurisprudenza a Sassari iniziando una carriera che l’ha visto impegnato su più fronti, da quello imprenditoriale al versante politico. Dal 2009 al 2011 è nella Giunta di Ugo Cappellacci. Il suo ambito è stato da sempre quello agroalimentare frequentato come consulente aziendale, fondatore del Gruppo alimentare sardo e socio di Amalattea. Scrittore di alcuni romanzi, tra cui “Il solco pietrificato”, ha tentato un’altra avventura politica con “Il Quinto Moro”, movimento nato nel 2013, fino agli anni più recenti in cui è stato il direttore generale della Rete Albatros, uno studio associato che si occupa di finanza agevolata per le aziende e in particolare bandi Pnrr.

RIPRODUZIONE RISERVATA