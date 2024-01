L’ex assessore Marini nel Psi, polemico addio ai Riformatori 

Dai Riformatori al Partito socialista, diventato la nuova casa politica di Gabriele Marini, 58 anni, ex consigliere comunale quartese eletto per tre mandati in Comune, ma anche assessore, e vicesindaco nella Giunta Contini. Una cambio di casacca iniziato da mesi e ufficializzato di recente.

L’addio ai Riformatori - insieme al gruppo dirigente della base quartese - era stato annunciato a maggio del 2022, dopo 23 anni di militanza. «Ho lasciato i Riformatori quando hanno smesso di essere partito», spiega Marini, «nel momento in cui è venuta meno la democrazia interna nella gestione regionale, insieme a quelle regole fondamentali previste dallo statuto».

Qualche mese fa l’ingresso nel Psi. «Un partito riformista per eccellenza, europeista, dei diritti e della solidarietà», sottolinea il politico quartese. «C’è quindi un’affinità ideologica, ma soprattutto un modo di fare politica che partendo da discussioni e confronti porta a decisioni democratiche frutto del coinvolgimento e della partecipazione di tutti».

Il suo nome è fra i papabili candidati quartesi alle prossime elezioni regionali, voce che Marini non smentisce e non conferma. «Come partito abbiamo partecipato alla stesura del programma della candidata governatrice Alessandra Todde che sosteniamo. Io sono a disposizione», dice, «sarà poi il partito - nel momento delle definizione delle liste - a decidere i rappresentanti migliori da candidare».

