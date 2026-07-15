L’ex assessore Gessa patteggia 4 anni 

Ha chiuso il suo procedimento riuscendo a patteggiare una pena di 4 anni per atti persecutori, corruzione, concussione e peculato. Ieri mattina, l’ex assessore comunale al Verde, Viabilità e Igiene Urbana di Selargius, Luigi Gessa, 59 anni, ha ottenuto il via libera dal giudice per le udienze preliminari Luca Melis, dopo che i suoi difensori – gli avvocati Pierluigi Concas e Fernando Vignes – avevano raggiunto l’accordo sulla pena col pm Danilo Tronci, titolare del fascicolo. La sentenza di quattro anni è il limite massimo consentito per evitare il carcere: l’ex assessore potrà continuare a scontare la sua pena prima ai domiciliari (dov’è tutt’ora confinato da febbraio per effetto di una misura cautelare) e poi con misure alternative alla detenzione.

Posizione stralciata

La posizione di Luigi Gessa, per tutti Gigi, è stata stralciata rispetto a quella del resto degli indagati che, a febbraio, erano stati coinvolti nell’operazione della Squadra Mobile ribattezzata “Cavallo pazzo”. Un’inchiesta avviata a seguito di una rapina avvenuta nell’agosto 2023 che aveva fatto emergere un presunto traffico di droga tra Selargius, Cagliari, Quartu, Elmas e Assemini (l’ex assessore Gessa, però, non è coinvolto con le questioni relative agli stupefacenti). Terminate le indagini, il pm Tronci aveva ottenuto dal gip Clausia Falchi Delitala varie misure cautelari (8 in carcere e 5 ai domiciliari) e una con obbligo di firma in tutto il Cagliaritano. A capo di quella che per la Procura era una vera e propria associazione a delinquere ci sarebbe stata una la coppia di Selargius: Giovanni Vacca (52 anni) e Michela Galioto (44), i loro più stretti collaboratori, Cristian Bibbò (35) e Pier Paolo Orrù (56), entrambi di Assemini, i selargini Daniele Loddo (25) e Fabio Melis (41) e il cagliaritano Angelo Saba (34). Indagati anche i quartesi Cristian Carreras (35), Antonella Damu (64) ed Elisa Portas (38) il cagliaritano Giuseppe Floris (40), Emmanuele Saba (19, di Selargius) e Serafino Olianas (53 anni di Cagliari). Oltre loro, che erano destinatari della misura cautelare, nell’inchiesta della Squadra Mobile che ancora aperta ci sarebbero coinvolte un’altra quindicina di persone. Per tutti le contestazioni sono, a vario titolo, di rapina, spaccio di stupefacenti, stalking e reati contro la pubblica amministrazione. Gessa è finito nell’inchiesta per episodi di presunta corruzione, concussione e peculato, oltre che per alcuni atti persecutori nei confronti di una donna. Avrebbe incassato mille euro da un imprenditore cinese (indagato) evitando così che il titolare di quell’azienda non venisse segnalato e sanzionato per lo smaltimento, a Selargius, illegale di rifiuti provenienti da un altro punto vendita con sede a Elmas. Avrebbe anche cercato di far assumere un suo conoscente nella San Germano (estranea all’inchiesta), società che si occupa della raccolta rifiuti a Selargius, senza riuscirci per l’opposizione dei dirigenti. Grazie agli avvocati Concas e Vignes, l’ex amministratore comunale ha chiesto al pm – subito essere stato scarcerato e messo ai domiciliari – di poter patteggiare, ottenendo lo stralcio della sua posizione e chiudendo così la vicenda prima della fine delle indagini.

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