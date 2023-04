L’ex assessore dona un tesoro 

Un mese fa Carlo Desogus ha contattato il sindaco di Settimo San Pietro Gigi Puddu. «Vorrei donarvi la mia collezione di trentasette reperti archeologici ritrovati da mio nonno nelle campagne di Settimo e Selargius durante la messa a dimora di alcune vigne». Puddu ne ha subito parlato in Giunta, con la segretaria generale Lucia Pioppo, avviando così tutto l’iter necessario per poter dire “si” a questa preziosa collezione fatta di reperti del periodo nuragico, dell’impero romano e della cultura di Bonnanaro. Tutti legalmente conservati nel tempo a partire da inizio Novecento. E ieri, al termine della procedura, il Consiglio comunale ha detto sì.

Appassionato

Carlo Desogus, non è un donatore qualsiasi. Vice sindaco, consigliere e assessore del Comune di Selargius di fede sardista, è stato a lungo ispettore onorario della Sovrintendenza archeologica per Selargius e Settimo ed ha partecipato agli scavi di vari siti archeologici della zona. Un intenditore appassionato, insomma. «Ora sento di fare questa donazione al Comune di Settimo». Ieri la donazione è stata accettata con voto unanime dell’assemblea civica. Un voto bipartisan con i ringraziamenti a Desogus (non era presente) da parte del sindaco Puddu, dei consiglieri Efisio Mallus e Mauro Montis di maggioranza e di Giovanni Deiana della minoranza.

Monumenti aperti

A giorni, i reperti donati saranno portati da casa Desogus a Settimo. «Ringrazio il signor Desogus», ha detto il primo cittadino. «È intenzione di questa amministrazione presentare al pubblico la collezione in occasione della manifestazione “Monumenti Aperti” che si terrà al museo “L’Arca del tempo” il 27 e il 28 maggio nel nostro Comune».