L’ex assessore cerca un partito 

Ex assessore, lunga militanza Lega, privo di tessera, cerca partito. Tra Tortolì e dintorni scorre un torrente di voti in attesa di un bacino in cui confluire. Sono i consensi che per anni hanno coltivato e raccolto Giorgio Todde, Massimiliano Piu e gli altri leghisti del 2008, l’anno in cui presero la tessera del partito di Bossi. L’ex assessore ai Trasporti della Giunta Solinas, lasciato l’incarico e il partito, nella sua Girasole, coordina i festeggiamenti per il comitato di San Sebastiano e prepara il ritorno.

Todde cerca un partito e sembra quasi naturale un ingresso in Fratelli d’Italia. Questione di tempo. «Sia chiaro la Meloni non mi dispiace, la seguo con molta attenzione. Per le regionali potrei fare un ragionamento». Todde e i suoi portano in dote numeri interessanti. L’avventura cominciata con 50 tessere è arrivata a 2000 voti in Ogliastra alle elezioni europee del 2019 con Piu candidato. L’addio al partito del gruppo è stato pagato carissimo da Psd’Az e Lega alle ultime politiche, con appena 400 voti. Inutile dire dove siano confluiti quelli mancanti. La premier ringrazia.

La storia

«Ho cominciato facendo l’assessore a Girasole, primo amministratore sardo della Lega. Nel 2010 noi coraggiosi candidammo Massimiliano Piu alle europee. Un confronto impari, La Lega aveva ancora la scritta Bossi. Poi arrivò l’8 per cento alle provinciali». In pochi anni il salto di qualità, l’accordo tra Noi con Salvini e i sardisti e il riconoscimento, l’assessorato. «Un’esperienza impagabile, amministrare non è facile. Serviva la spinta di un governo amico che non c’è stata».

Il futuro