L’ex assessora temeva di essere intercettata  

«Non parliamo adesso To...» E anche: «I telefonini li eliminiamo, perché qua...io te l’ho detto che bisogna essere un po’ lungimiranti». Temeva di essere intercettata, l’allora assessora regionale all’Agricoltura Gabriella Murgia.

Aveva paura che qualcuno, attraverso il cellulare, potesse ascoltare le sue conversazioni in qualunque ambiente. Per questo il 16 novembre del 2020 raccomanda prudenza all’anestesista Tomaso Cocco, che era andato a prenderla in auto in assessorato per portarla a uno “spuntino” all’ospedale Binaghi, dove li attendevano Nicolò Cossu, l’allora compagna di Cocco, Elisabetta Usai, e altre persone. Murgia voleva che di certe cose, che forse non erano legali, si parlasse solo dopo aver lasciato i telefoni in disparte.

In quella fase l’assessora si stava occupando di far ottenere in locazione alcuni terreni (pubblici) a Illorai su richiesta di Raimondo Putzulu (descritto come “con precedenti penali per rapina e altri reati contro il patrimonio”), che aveva chiesto una mano a Cocco. Una delle tante pratiche che l’esponente della Giunta, secondo gli inquirenti, aveva seguito con attenzione – e forse facilitato – dopo essersi messa a «disposizione del gruppo, promuovendone le attività illecite e garantendo, grazie al suo ruolo, favori agli associati». Come la volta che aveva fatto rivedere al ribasso la quota annuale delle spese di irrigazione dovute al Consorzio di bonifica da Antonio Giuseppe Cocco, fratello di Tomaso.

