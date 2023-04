L’ex assessora Renata Mura lascia anche il Consiglio 

La decisione era nell’aria, ora arriva la conferma ufficiale: Renata Mura, ex assessora alla Salute di Dolianova, sfiduciata dal sindaco Ivan Piras lo scorso 10 febbraio, lascia anche il Consiglio comunale.

Dimissioni irrevocabili le sue, arrivate a quasi due mesi di distanza dalla sua esclusione dalla Giunta: «Ho deciso questo passo dopo una lunga e attenta riflessione riguardo al ruolo istituzionale che ho svolto finora, la mia decisione è maturata dall’analisi di alcune circostanze e per motivi personali».

Ragioni politiche, dunque, ma anche questioni strettamente private hanno indotto Mura ad uscire temporaneamente di scena dopo 15 anni di attività in Municipio, prima come consigliera e poi come assessora. Dimissioni di cui si parlava già giovedì scorso dopo la seduta del Consiglio comunale nella quale, il sindaco Piras, ha comunicato ufficialmente all’Aaula la sua decisione di sostituire Mura con la nuova assessora Marianna Scioni. Qualcuno aveva anche parlato di un imminente passaggio di Mura tra i banchi dell’opposizione. Eventualità invece mai presa in considerazione dall’interessata: «Non avrebbe avuto alcun senso – sottolinea Renata Mura – in questi anni ho sempre svolto la mia attività politica con passione e nel pieno rispetto del mio ruolo istituzionale. Credo di averlo ricoperto con professionalità e competenza ma, soprattutto, con grande onestà intellettuale». (c. z.)

