L’ex assessora cacciata, fatale il feeling coi Riformatori? 

Tutto ancora in alto mare: nessun incontro formale, e nessun nome ufficiale per la guida degli assessorati Politiche culturali e spettacolo, Sport, Turismo e Istruzione di Selargius. Poltrona rimasta vuota nella Giunta dopo la cacciata dell'ormai ex assessora Oriana Bernardi, fatta fuori dal sindaco Gigi Concu su richiesta del gruppo consiliare Udc-Prima Selargius.

In tanti, soprattutto nell'ambiente Udc provinciale e regionale, vorrebbero di nuovo Roberta Relli alla guida delle Politiche culturali, settore che ha già gestito nell’amministrazione precedente. Il suo nome però non viene confermato. E c’è chi ipotizza mesi di attesa prima che venga formalizzata la nuova assessora, esattamente com’era successo a inizio consiliatura, partita nel 2022 con cinque delegati del sindaco, e completata sette mesi dopo con il tassello targato Udc e l’ingresso di Bernardi. La sua, ribadiscono dal partito dello scudocrociato, era una gestione temporanea, arrivata al capolinea pochi giorni fa con la revoca delle deleghe. Ma i ben informati sanno che a scatenare tutto sarebbe stata una possibile vicinanza dell’ex assessora con i Riformatori durante la campagna elettorale delle regionali, mossa che pare non sia stata gradita dall’Udc locale, tanto da chiedere le dimissioni che Bernardi si sarebbe rifiutata di presentare.

