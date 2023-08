L’ex asilo nido diventa un centro diurno per i disabili 

A settembre a Isili aprirà “Il Prisma”, centro educativo diurno per persone disabili. Uno degli obiettivi di questo progetto è anche e soprattutto quello di dare supporto alle famiglie del territorio che hanno nel proprio nucleo persone con particolari necessità.

Grazie a diversi interventi da parte del Comune la struttura, che prima ospitava l’asilo nido, è stata trasformata per rispondere a questi nuovi requisiti. Il servizio di asilo nido è stato trasferito nel plesso che ospita la scuola materna e le elementari per abbattere i costi per il riscaldamento, per la luce e l'acqua.

La struttura, dopo lo smantellamento, è stata utilizzato per svolgere attività con gli anziani e come dormitorio in occasione di gare sportive. Per la conversione di utilizzo della struttura il Comune ha avviato un'indagine condotta dai servizi sociali dei paesi del territori: così è emersa la necessità di creare un servizio a favore dei disabili che vivono in famiglia.

Sarà la società cooperativa sociale Lago Nuraghe a gestire il progetto di animazione e socializzazione versando un canone di locazione di 400 euro mensili. Il centro garantisce diverse opportunità come l’assistenza socio-sanitaria, momenti ludici e creativi, attività motorie, interventi per disturbi specifici e per il potenziamento delle abilità cognitive, formazione allo studio e supporto alle famiglie. «Una struttura sociale che fornirà un importante servizio a tutto il territorio», ha detto il sindaco Luca Pilia, «un ottimo supporto per gli utenti e i loro familiari». (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA