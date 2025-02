L’ex asilo in balia dei vandali, intervento urgente sul cancello 

Dopo l’ultimo assalto dei vandali, è stato ripristinato e delimitato con una rete di cantiere arancione, il cancello di uno degli ingressi dell’ex asilo nido di via Boito, in stato di abbandono da anni. In attesa che si concretizzi il progetto di recupero, dopo la cessione della struttura per farne la sede della Polizia, è stato portato avanti l’intervento d’urgenza sul cancello su cui è stato affisso anche il cartello “Vietato l’accesso a chi non è autorizzato”.

Peccato che invece le incursioni e le devastazioni siano all’ordine del giorno, a due passi da case e palazzine dove i residenti ormai non ne possono più. «Da anni promettono che la struttura sarà recuperata» dicono dietro la garanzia dell’anonimato per paura di ritorsioni, «e invece resta tutto così con i balordi che imperversano, gli incendi continui, gli atti di vandalismo».

E le cose sembrano peggiorare ogni giorno di più. Adesso nel cortile, che prima era tenuto in ordine dal Comune, ci sono erbacce altissime che quasi non fanno più intravedere le porte distrutte, e in mezzo cumuli di rifiuti, buste, bottiglie di birra. E poi i piattini di cibo lasciati dalle gattare.

È dal 2009, anno in cui finì l’imponente intervento di ristrutturazione che portò via alle casse comunali 750mila euro, che l’edificio è in balia di vandali, balordi, tossicodipendenti e senza tetto. Ma nemmeno dopo i primi raid si mise una pezza, lasciando l’edificio abbandonato fino ad arrivare allo scempio di oggi.

