L’ex asilo dove comandano i balordi 

Sembrava davvero la volta buona: la cessione della struttura che ospitava l’ex asilo nido di via Boito per farne la sede della Polizia, pareva il preludio alla ristrutturazione, alla fine del degrado , alla cacciata di vandali e balordi che da anni nello stabile fanno terra bruciata.

Invece adesso le cose vanno pure peggio: mentre prima, alla devastazione interna non si univa quella del cortile, dove il Comune effettuava comunque la manutenzione, ora invece anche all’esterno c’è un letamaio a cielo aperto. Distese di bottiglie di birra, di bustoni neri e di rifiuti di ogni genere fanno capolino tra le erbacce che crescono rigogliose.

Rudere e degrado

Una vergogna sotto gli occhi di tutti a cui sembra che nessuno voglia porre rimedio. E nella zona continuano a bazzicare gruppi di ragazzini che entrano, devastano e ogni tanto incendiano, costringendo i vigili del fuoco a continui interventi. Tutto questo a fianco a una scuola, in mezzo alle attività commerciali, a due passi dalla chiesa, nel cuore di un quartiere.Il cancello d’ingresso che era stato chiuso con un lucchetto per evitare incursioni, è stato buttato giù, così come tutte le finestre e le porte.

I residenti

«Purtroppo l’ex asilo da anni abbandonato, è diventato una discarica a cielo aperto» commenta Marcella Marini residente nella zona ed ex consigliera comunale, «la situazione è gravissima perché si tratta di un fabbricato adiacente alle scuole materne ed elementari del quartiere. Nonostante i ripetuti episodi di vandalismo l’area non è mai stata messa in sicurezza e questo crea enormi preoccupazioni. Dato che dovrebbe diventare sede del commissariato di polizia è di estrema urgenza un’accelerazione dei lavori per garantire la sicurezza ed evitare ulteriori danni a tutela della comunità».

Attorno all’ex asilo c’è il solito via vai. I residenti passano di fronte e scuotono la testa. «Non servono nomi per dire che non ne possiamo più. È una situazione che va avanti da anni. Urla, schiamazzi, distruzione sono all’ordine del giorno. Gli incivili vedono questo stabile abbandonato e lo usano come ecocentro. C’è un problema sanitario grave ma nessuno sembra interessato alla questione».

La storia

Dal 2009, anno in cui finì l’imponente intervento di ristrutturazione che portò via alle casse comunali 750 mila euro, l’edificio è in balia di vandali, balordi, tossicodipendenti e senzatetto. Ma nemmeno dopo i primi raid si mise una pezza, lasciando l’edificio abbandonato fino ad arrivare allo scempio di oggi.

«Conviviamo con il degrado da quando l’asilo è stato chiuso e abbandonato» dice la titolare di un bar, anche lei in forma anonima per paura di ritorsioni, «ed è un’indecenza davanti a tante attività commerciali. Ma cosa possiamo dire? Tanto non cambia niente. Forse per combattere almeno gli incivili che gettano i rifiuti bisognerebbe cambiare il sistema del porta a porta».

