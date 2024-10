L’ex asilo diventa alloggio per anziani 

É il segno dei tempi: l’ex asilo nido comunale di Isili diventa una casa di accoglienza per anziani. Nei scorsi la giunta comunale ha approvato un progetto che convertirà parte del caseggiato in una struttura destinata all’accoglienza delle persone non autosufficienti.

I fondi

Per poter realizzare l’opera saranno necessari 550 mila euro, parte dei quali, circa 300 mila euro, verranno coperti da fondi del Pnrr che arrivano attraverso l’”associazione di scopo” di cui fa parte Isili e di cui è capofila il Comune di Quartu. Una somma che è stata calcolata secondo il criterio di 24mila euro per ogni posto letto creato nello stabile: a Isili ne sono stati programmati 12. L’importo mancante per coprire le spese sarà a carico dell’amministrazione che si adopererà per reperirlo.

L’obiettivo è quello di realizzare appartamenti all’avanguardia dotati di domotica. Vi saranno più stanze e spazi comuni dove gli utenti potranno socializzare e condividere il tempo. «Vogliamo riqualificare questo spazio», ha detto il sindaco Luca Pilia, «creando un polo sociale e offrendo così ulteriori servizi ai nostri concittadini e un ulteriore sostegno a chi ha bisogno».

Il progetto avrà un duplice significato per la vita del paese: questo intervento permetterà di recuperare l’edificio che ospitava l’asilo nido (l’altra parte è già stata riqualificata e destinata ad un centro diurno) e darà un ulteriore risposta a quella fascia di popolazione più debole ma soprattutto più numerosa.

In paese

Gli anziani sono ormai la maggior parte dei residenti e le prospettive future non sono rosee. Solo fino a sette anni fa Isili aveva due scuole materne, l’asilo nido stava in un edificio a parte. Oggi nido, materna ed elementari sono state accorpate in un’unica struttura e in ogni classe si contano tanti bambini che arrivano dai paesi vicini dove quasi tutte le scuole sono ormai chiuse.

Il calo delle nascite sta colpendo in maniera drammatica anche Isili, comunità che fino a qualche anno fa contava una quindicina di nascite all’anno: nel 2024 si toccherà il minimo storico al di sotto delle cinque nascite.

In Aula

Sul progetto favorevole anche la minoranza di “Impegno per Isili”. «Va bene che si pensi agli anziani», hanno detto Antonello Corona, Marco Atzori e Salvatore Pala, «ciò che ci lascia perplessi è che si sta facendo troppo poco per i giovani. Auspichiamo che si pensino a soluzioni per far restare i giovani e per portare nuovi residenti come altri comuni stanno facendo. E inoltre ci aspettiamo che quest’opera non resti incompiuta».

