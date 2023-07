L’ex arsenale contaminato costa caro 

E adesso la mancata bonifica dell’ex Arsenale militare di La Maddalena è un grandissimo pasticcio, oltre al danno anche la beffa. Non solo i maddalenini, e tutti sardi, non hanno la riqualificazione ambientale del mare inquinato da decenni di operazioni di cantieristica navale, ma c’è anche la concreta possibilità, se non la certezza, che il mancato avvio delle bonifiche costi un sacco di soldi alla collettività. Il Tribunale di Cagliari (Sezione specializzata in materia di imprese) ha stabilito che per l’interruzione dell’iter delle bonifiche del Molo Carbone, il Comune di La Maddalena e la Regione possono essere chiamati a rispondere della situazione denunciata dalla società consortile Research Consorzio Stabile. Si tratta del soggetto che ha promosso una causa per la mancata attuazione del contratto di progettazione e del completamento delle opere di bonifica della specchio acqueo dell’ ex Arsenale Militare. È il Consorzio che aveva vinto la gara d'appalto dell’intervento (giugno 2018) e che poi, di fatto, è stato estromesso. Ora chiede anche un primo acconto risarcitorio di oltre un un milione di euro.

Il verdetto

Il Tribunale delle imprese ha dato ragione alla società consortile (con sede a Napoli), riguardo alla chiamata in causa del Comune maddalenino, ma non basta, perché i giudici mettono dentro il pasticcio anche la Regione.

Il ginepraio

È veramente difficile spiegare una vicenda che gli stessi giudici del Tribunale delle Imprese definiscono un “ginepraio” normativo e contrattuale. In sostanza, dopo una pausa imposta dall’emergenza pandemica, la società consortile Research Consorzio Stabile viene fatta fuori. Successivamente la Regione toglie al Comune di La Maddalena le delega di soggetto attuatore delle bonifiche e affida l’operazione alla società in house Opere e Infrastrutture per la Sardegna srl. Il Tribunale delle Imprese ha stabilito che il Commissario straordinario per le bonifiche, il presidente delle Regione, Christian Solinas, non c’entra niente con il pasticcio e neanche la società Opere e Infrastrutture per la Sardegna srl. Il Comune di La Maddalena, che aveva cercato di coinvolgere Commissario e società in house, intanto dovrà pagare le spese legali a entrambi, ed è il problema meno grave.

La legnata

I giudici dicono anche che Comune di La Maddalena e Regione non possono rimpallarsi le responsabilità, perchè sono tutte e due dentro il pasticcio. Una storiaccia che ora vedrà altre cause e che va avanti da quasi 15 anni.

