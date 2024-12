«L’ex acquedotto tornerà al Comune» 

“Vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori”. Il cartello c'è, peccato che la recinzione sia completamente arrugginita e divelta da un lato. Introdursi nell'area dell’ex Acquedotto di San Michele non è difficile, insomma. Basta scavalcare nel punto più piegato, vicino al rudere della cabina dell'ascensore del Parco, e seguire la strada costeggiando il guardrail. Un ragazzino vivace in vena di esplorazioni non avrebbe problemi. Una volta in cima, però, i rischi per lui sarebbero seri.

I due edifici dell'ex Acquedotto, infatti, cadono letteralmente a pezzi, con scalinate in legno marcio che si sbriciolano sotto i piedi, lasciando intravedere un inquietante strapiombo. A vigilare non c'è nessuno. Entrambi gli stabili sono abbandonati da anni e i vandali hanno già devastato ogni cosa. Sia fuori che dentro. Uno scenario desolante, tra cumuli di macerie, vetrate sfondate e arredi distrutti. Questo nonostante gli accessi principali siano stati murati.

Si tratta dell'ex potabilizzatore, di proprietà del Comune, a suo tempo ristrutturato e dato in comodato d'uso alla Soprintendenza. «Nel 2019 furono intraprese le procedure per restituire i due edifici al Comune», riferisce Monica Stochino, soprintendente Abap (Archeologia, Belle Arti, Paesaggio), «ma poi arrivò il Covid e si fermò tutto. Contiamo di riprendere il discorso e portarlo a conclusione al più presto, anche perché l'ex Acquedotto non rappresenta più un cespite di nostro interesse. Tra l'altro, a causa della drastica riduzione di organico, non abbiamo il personale necessario. Prima sul colle avevamo due unità, ora non c’è più alcun presidio». Neanche come deterrente. «Chiuderemo tutto il prima possibile e provvederemo a rendere un minimo decorosi i due edifici prima di restituirli al Comune di Cagliari».

RIPRODUZIONE RISERVATA