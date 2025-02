Lewis re a Londra, la nuova Ferrari è rosso-bordeaux 

LONDRA. Due ore di spettacolo, tra musica, giochi di luce, ospiti d'eccezione, per la presentazione congiunta delle 20 monoposto che si sfideranno nel mondiale di Formula 1: alla O2 Arena di Londra (sold-out) è andata in scena la celebrazione per i 75 anni della F1, in un contesto di intrattenimento di alto livello, con l'intento dichiarato di avvicinare il circus al grande pubblico.

Una serata-evento durante la quale è stata mostrata anche la nuova livrea della Ferrari SF-25 (ma l’auto vera e propria "debutterà” oggi a Fiorano), in forte discontinuità rispetto al recente passato: posizione dell'abitacolo più arretrata, le pance più slanciate ed estreme, ma soprattutto - da un punto di vista puramente estetico - la rinuncia al tradizionale "rosso corsa" Ferrari, per una tonalità più scura, che si avvicina più al bordeaux, rendendo la carrozzeria opaca, più ruvida e a aerodinamica, come non si vedeva da diversi anni, con una strana banda bianca pro sponsor.

Lo show londinese ha incarnato lo spirito di Liberty Media, proprietaria della Formula 1 dal 2016 ma non è stata solo l'occasione per scoprire le nuove monoposto dei 10 team in griglia di partenza in Australia (circuito di Albert Park, 14-16 marzo), ma anche l'incontro della F1 con lo showbiz. Uno spettacolo globale, sempre più accessibile e coinvolgente, puntando ad attrarre nuovi segmenti di pubblico. Tra i render di precedenti monoposto (non sono state mostrate le attuali scelte tecniche) e le interviste ai piloti e ai team principal, la serata è stata animata dal padrone di casa, il comico Jack Whitehall e tanti ospiti.

Un parterre d'eccellenza, surclassato però nell'applausometro quando ha preso la scena il beniamino di casa, Lewis Hamilton, alla sua prima uscita pubblica da neo-pilota Ferrari (dopo il battesimo di Maranello, e prima delle prove di mercoledì a Fiorano). Con Charles Leclerc, il 40enne di Stevenage, 30 km a sud di Londra, ha la responsabilità di riportare il Cavallino davanti a tutti, come non accade dal 2008 (ultimo titolo iridato costruttori). Un compito oneroso che Hamilton sembra aver accettato con un sorriso contagioso: «È un sogno guidare la Ferrari, non vedo l'ora che arrivi il primo Gp». Mai prima d'ora c'era stato un simile “unveiling” collettivo: tutti presenti per festeggiare l'enorme impatto che il motorsport ha avuto negli ultimi anni. Dal campione del mondo "costruttori" McLaren, alla Red Bull del quattro volte campione Max Verstappen. E poi Mercedes, Aston Martin, Alpine, Haas, Visa Cash App RB, Williams e Kick Sauber: le scuderie che si affronteranno nei 24 Gran Premi previsti questa stagione.

