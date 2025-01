Lewis, casco giallo ma cuore già rosso 

Fiorano. Il total red era atteso, ma per la sua prima in Ferrari Lewis Hamilton ha aggiunto un'altra nota di colore. Il sette volte campione di formula 1 per i primi giri (una trentina alla fine) al volante di una monoposto del Cavallino Rampante si è presentato a Fiorano con un casco giallo che ha prontamente postato sui social con la scritta “and yellow”: un ritorno agli inizi con un omaggio al colore che ha benedetto il suo esordio nel Circus nel 2007, anno dell'ultimo mondiale vinto dalla Ferrari. Il britannico ha percorso 30 giri tra gli applausi dei molti tifosi che lo hanno accolto, nonostante il meteo non favorevole.

A Fiorano come a Maranello, gli alberghi sono esauriti da giorni, con migliaia di tifosi arrivati da tutta Italia. L'anteprima della carriera ferrarista di Hamilton sulla pista di Fiorano ieri ha dato vita ad una vera e propria marea rossa, riportando in auge atmosfere che a molti hanno ricordato quelle dell'epopea di Michael Schumacher.

RIPRODUZIONE RISERVATA