Lewandowsky da record, tripletta in 32 minuti 

Londra. Reduce da cinque vittorie consecutive fra campionato e coppe, il Chelsea di Enzo Maresca non è riuscito ad andare oltre un pari casalingo, per 1-1, contro il Nottingham Forest. Gli ospiti erano anche andati in vantaggio con Wood, ma Madueke ha ristabilito la parità. Nel finale il Chelsea, nonostante l’uomo in più (nel Forest era stato espulso Ward-Prowse) ha anche sofferto. Ora è al quarto posto con l’Aston Villa che a sua volta ha pareggiato 0-0 con uno spento Manchester United. Davanti a Blues e Villans ci sono il Liverpool capolista, e la coppia formata da Arsenal e Manchester City. Ieri il Brighton ha superato il Tottenham per 3-2.

Liga

Una tripletta di Robert Lewandowski nei primi 32 minuti regala al Barcellona il successo sul campo dell’Alaves e riporta il club “blaugrana”, primo in classifica, a +3 sul Real Madrid, che sabato aveva battuto il Villarreal per 2-0. Il bomber polacco ha raggiunto quota 10 reti in 9 partite di campionato. Per una volta, in ombra Lamine Yamal, sostituito da Ansu Fati. L’Alaves, invece, recrimina sulle due reti annullate per fuorigioco. Ieri sera il Siviglia ha superato il Real Betis per 1-0, rete di Lukébakio su rigore, mentre è finito in parità (1-1) il posticipo tra Real Sociedad e Atletico Madrid.

