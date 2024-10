Lewandowski firma il Clasico 

Madrid. È la notte più dolce per il mondo blaugrana e la più amara per Carlo Ancelotti e il madridismo. Al Bernaben il Barcellona si abbatte come un urugano sul Real (0-4) e vola a +6 in classidfica nelal Liga. Ma più che altro sono le proporzioni della sconfitta di Mbappè (gol annullato nel primo tempo) a fare scalpore: in campioni d’Europa (sinora imbattuti in campionato) sono crollati in avvio di ripresa quando il capocannoniere Robert Lewandowski ha segnato una doppietta in due minuti. A quel punto la squadra di Fink ha avuto vita facile e ha dilagato con Lamal e Raphinha, anche se il punteggio avrebbe potuto essere ancora più severo. Il Barça conferma la straordinaria facilità di andare in gol emersa in questo avvio di stagione.

