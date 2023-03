«L’evasione? Sorprendente» 

È arrivato a gennaio, ha preso in mano tutte le emergenze del territorio, tranne una, perché fuori dai pensieri di tutti, ovvero la clamorosa evasione da Badu ‘e Carros del boss pugliese Marco Raduano. Il prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, molto attivo su vari fronti, sulla vicenda ammette: «È sorprendente, non me l’aspettavo. Non essendo sardo, non essendo quasi mai venuto nell’Isola se non per turismo, ho sempre avuto la sensazione che Badu ‘e Carros fosse un carcere inespugnabile, come quello di Alcatraz. Mi ha sorpreso tantissimo la fuga perché dopotutto sembrano esserci tante carenze, inefficienze, per dire soltanto le cose in buona fede. Probabilmente c’è anche altro. Già le carenze di organico, di risorse finanziarie, le inefficienze di personale forse non adattissimo a certi ruoli: questo sì, mi ha sorpreso tantissimo».

Alla luce dell’evasione è possibile che le infiltrazioni della criminalità organizzata siano più vicine di come potessero apparire?

«Non c’è una connessione diretta con l’evasione o comunque un possibile connubio tra criminalità pugliese e quella sarda. Per ora non ci sono segnali della criminalità organizzata nell’Isola. La criminalità organizzata sta tentando di infiltrarsi ma per ripulire il denaro. Lo fa sulle coste sarde dove c’è un’economia turistica che facilita il reinvestimento del denaro sporco».

Di recente ha organizzato un vertice lanciando l’allarme di infiltrazioni criminali legate alle coltivazioni di canapa: qui il rischio c’è?

«Potrebbe esserci ma le forze di polizia soprattutto la Guardia di finanza hanno fatto lavori eccellenti. L’input che ci è arrivato dal ministro Piantedosi è di rafforzare questa capacità di controllo e di contrasto in sinergia con la Procura di Nuoro. Dovremo riuscire a scongiurare questo pericolo».