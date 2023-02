L’evasione da Badu ’e Carros finisce sul carro di carnevale  

Grande successo per la giornata conclusiva del Carnevale monserratino organizzato dalla Pro Loco in co-progettazione con l’assessorato alla Cultura e spettacolo guidato da Emanuela Stara. Centinaia di persone, nonostante il tempo non fosse dei migliori, hanno affollato le strade del centro per assistere (e partecipare) alla sfilata.

Dopo circa una decina d’anni, sono tornati i Mammuthones e gli Issohadores di Mamoiada, che hanno animato ancora di più la festa. E poi tante maschere colorate e i carri allegorici con varie rappresentazioni in cartapesta. Il carro che ha attirato più di tutti la curiosità e la fotocamera dei cellulari è di strettissima attualità: “Casa circondariale di Badu ‘e Carros”. Il riferimento ovviamente è all’evasione del boss pugliese Marco Raduano. Il carro ha riprodotto l’esterno del penitenziario con una finestra e la fune tramite la quale si è calato il fuggitivo. Presente anche la Ratantira cagliaritana. Il sindaco stesso non è voluto mancare e si è mascherato persino lui, insieme ad alcuni assessori e consiglieri comunali. Dopo la sfilata ci si è ritrovati tutti nei Giardinetti di via del Redentore per ballare a suon di musica e mangiare le zeppole.

