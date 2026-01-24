Levante: «Cantare al Festival è un vizio» 

«La prima volta vai al Festival di Sanremo con l'incoscienza di chi non sa cosa va ad affrontare, la seconda volta vai a testare quello che hai fatto la prima, e la terza... beh, la terza è quasi un vizio!».

Scherza, Levante. Ma neanche troppo. Il 24 febbraio salirà nuovamente sul palco del Teatro Ariston con il brano “Sei tu”, dopo le esperienze del 2020 e del 2023, quando presentò “Vivo”, brano che affrontava le difficoltà della depressione post partum che aveva vissuto sulla sua pelle.«Torno per cambiare il ricordo che ho: 3 anni fa non ero nel periodo migliore della mia vita, ho vissuto il Festival in maniera poco lucida», racconta. «È come se avessi deciso di vestire i panni di una combattente, mentre forse sarei dovuta andare più in punta di piedi. Amo follemente “Vivo”, ma il mio momento non coincideva con il brano. Credevo di essermi liberata dalla depressione, sentivo l’adrenalina del palco, del lavoro che ricominciava, ma in realtà non l’avevo affrontata davvero».

Il prossimo Sanremo, dunque, lo immagina come «una pagina bianca, un nuovo ricordo da costruire, che possa portare un sorriso. Vorrei che “Sei Tu” raccontasse una nuova me, e che allo stesso tempo posso parlare del nuovo disco in arrivo. Il titolo? Come al solito mi piace giocare: “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza”».Stavolta «ho deciso in maniera spudorata di raccontare l'amore: l'inizio, la fine e anche il non inizio». Il Festival sarà la vetrina di lancio. «Non ho aspettative da Sanremo, ma speranze: di fare bene. Spero di raccogliere i frutti di un lavoro serio che porto avanti da tempo. Ma non intermini di classifica o di voti. È un sistema che non mi piace a scuola, figuriamoci nella musica!».

RIPRODUZIONE RISERVATA