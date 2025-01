L’eurotassa affonda l’Isola «Aumenti su tutti i prodotti» 

Il principio sarebbe pure giusto, «chi più inquina, più paga», ripetono i promotori del sistema Ets, una eurotassa pensata per ridurre la produzione di Co2 e altri gas. Peccato che alla fine il nuovo meccanismo di contenimento delle emissioni metta le mani in tasca solo ai consumatori, in particolare quelli sardi. C’è chi ha stimato un aumento dei costi del trasporto merci di circa 100 milioni di euro nell’Isola: le compagnie marittime, su cui grava l’Emission trading sistem ideato dall’Ue, hanno inviato nei giorni scorsi i nuovi listini alle aziende di logistica e già da ieri hanno applicato le tariffe ritoccate al rialzo. E in un gioco a scaricare il barile sempre più a valle, il conto sarà pagato dagli ultimi anelli della catena.

Lo scenario

«Noi autotrasportatori abbiamo comunicato ai nostri clienti gli aumenti dei prezzi», riassume Marco Sanna, titolare della Sanna Trasporti. Il rischio – anzi: si tratta di una certezza – è quello di un effetto domino: tutto costerà di più, visto che gran parte di quello che si consuma nell’Isola arriva via mare. Non solo: le aziende sarde che esportano i propri prodotti si troveranno a pagare una «tassa sull’insularità» come l’ha definita nei giorni scorsi il Pd.

La protesta

«È una cambiale», invece, secondo il segretario regionale della Filt Cgil Arnaldo Boeddu. «Una cambiale che, come sempre, pagherà l’ultimo anello della catena, ovvero i cittadini. Non bastavano i problemi legati al trasporto aereo ed ai trasporti interni ferroviari ed automobilistici, purtroppo i sardi saranno ulteriormente penalizzati dal caro tariffe sul trasporto delle merci. Gli aumenti arrivano fino a 9 euro per metro lineare e considerato che le merci nella nostra isola arrivano e partono al 95% via mare, è facile comprendere l’enormità del danno economico che subiranno ancora una volta le imprese, i cittadini ed i lavoratori della Sardegna».

L’Ets in realtà è entrato in vigore all’inizio del 2024. Ma a partire da ieri è scattata la seconda fase del programma e gli importi sono sostanzialmente raddoppiati. Il sistema è stato introdotto come parte del pacchetto di riforme e regolamenti dell’Ue “Fit for 55”, incentrato sulla lotta al cambiamento climatico e sulla riduzione delle emissioni di gas serra. Ma se guardiamo il panorama dei trasporti, in particolare quelli marittimi, l’Ets è solo l’ultima gradino di una scala infinita di rincari: a partire dal 2023 le tariffe sono quasi raddoppiate. E la tassa europea ha dato il colpo di grazia.

Le prospettive

«Serve una continuità territoriale anche per il trasporto merci», è la richiesta che arriva dal mondo della logistica. La legge Attili del 1999 – quella che ha permesso di istituire gli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei con Roma e Milano – non è mai stata applicata su questo fronte. Un comma di quel provvedimento prevedeva un meccanismo di continuità territoriale per le merci «al fine di contenere i costi di trasporto che gravano sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori dalla regione da aziende artigianali, agricole e di pesca, estrattive e di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna». Sono passati 26 anni, ma se ne discute ancora.