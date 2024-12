L’europeo resta in Spagna  

Carbonia. Vince lo spagnolo Cristobal Lorente dopo 12 riprese combattutissime ma vince soprattutto la Sardegna della boxe. Perché la riunione che nella notte a Carbonia conferma il pugile spagnolo campione europeo dei pesi Piuma contro Francesco Grandelli certifica il grande stato di salute della boxe professionistica isolana grazie ai pugni di cinque sardi: Fabio Crobeddu, Lorenzo Fais, Patrick Cappai, Stefano Lai e Sebastiano Argiolas. Soprattutto gli ultimi due superwelter, ieri a Carbonia l’uno contro l’altro, danno vita a un match spettacolare, perfetta combinazione di stili: classico fighter Argiolas, bel tecnico Lai, se le danno di santa ragione per sei riprese senza un attimo di sosta. Ovviamente un incontro secondario rispetto all’europeo difeso da Lorente ma con un fascino che, alla fine, vince per distacco.

Nella riunione, organizzata magicamente da Luciano Abis con la sua Bazooka Events insieme alla Opi Since 82, brilla anche Patrick Cappai contro il tanzaniano Tasha Mjuaji: il campione mondiale Silver Wbc dei piuma parte in folle nelle prime quattro riprese in cui piazza pochi colpi senza andare quasi mai a bersaglio. Poi dalla quinta aumenta il ritmo fino a chiudere la sesta con un bel jab sinistro che chiude l’incontro. Da registrare anche le vittorie del pugile di casa Lorenzo Fais (Gallo, Sulcis Boxe) contro il serbo Mladen Boljkovac per abbandono alla terza ripresa dell’avversario (lancio dell’asciugamano) e di Fabio Crobeddu (super gallo , Ap Sardegna) contro l’abruzzese Christofer Salvatore. Ai punti vince anche il massimo Fabio Turchi, ex campione italiano, che nonostante una ferita al sopracciglio subita alla prima ripresa doma il bielorusso Viktar Chvarkou.

Tra i dilettanti vittorie ai punti dei Welter della Sulcis boxe Daniele Cocco contro Rayen Mechergi e di Christian Matta contro Andrea Italiani.

