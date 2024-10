L’europeo IQFoil va a Tarnowsky U23, vince Modena 

Cala il sipario su l’iQFOiL European Championship 2024 con una serie di regate di Medal race molto tattica e combattuta nel bellissimo scenario del Poetto, spazzato da un leggero vento di maestrale. Ad aggiudicarsi il titolo di campione europeo di iQFOil è stato il polacco Pawel Tarnowsky, seguito dai britannici Andy Brown e Matthew Barton. Ottimo risultato per l’Italia nell’U23 con Manolo Modena (Circolo Surf Torbole) che ha battuto il britannico Finn Hawkins e l’olandese Max Castelain. Tra le donne la vittoria va all’israeliana Daniela Peleg, seguita dalla norvegese Maya Gysler e dall’atleta polacca Anastasya Valkevich.

«Ringraziamo la Classe iQFOiL per aver avuto fiducia nella III Zona e nella Città di Cagliari - ha commentato il presidente della III Zona Corrado Fara – c’è soddisfazione per quello che è il risultato di un grande evento che viene svolto a Cagliari, in termini di accoglienza, di gestione e di capacità tecnica nell’organizzazione, una garanzia per quello che può essere il futuro della grande vela a Cagliari». Prossimo appuntamento (a Cagliari) sarà con la Foil International Academy Trophy del progetto Next Generation Foil Academy powered by Luna Rossa con il coinvolgimento degli Waszp Foil, diretta dal tecnico federale Alessandra Sensini. Dal 16 al 20 ottobre sarà la volta del WingFoil Racing World Cup Italy.

A Torregrande

Terza giornata per i kite foil impegnati nella Kite Youth European Championship, anche per loro condizioni di vento leggero non proprio ideale per i riders che amano le brezze più sostenute. Da oggi si aprono i giochi per la Medal series che decreterà i vincitori. Intanto il singaporiano Maximilian Maeder, bronzo olimpico, guida la classifica, ma il testa a testa per il titolo europeo è ancora tra l’italiano olimpico Pianosi, secondo, e lo svizzero Stragiotti in terza posizione. Nell’U17 il singaporiano Karl Maeder, 15 anni, resta ancora in prima posizione, per la medal oggi ha la possibilità di avanzare ancora. In corsa per il titolo europeo dei giovanissimi c’è l’Italia con il giovanissimo campione del mondo Julio Houze (Club Nautico Rimini).

RIPRODUZIONE RISERVATA