L’Europeade torna in città  

Il Comune di Nuoro, con il sindaco Andrea Soddu, ha ufficialmente stretto i patti con il presidente del Comitato internazionale dell’Europeade, Rudiger Hess, e il segretario generale Peter De Vos per la cinquantanovesima edizione, quella del 2024. Il più grande festival folcloristico sulla cultura popolare europea, che dal 1964 si svolge ogni anno in una diversa città d'Europa, torna in città. Ora è nero su bianco: l’Europeade si terrà nell’Atene sarda dal 24 al 28 luglio. Il contratto è stato firmato ieri mattina (in concomitanza con l’inizio di Mastros galanias nugoresas) nella sala di rappresentanza del Comune alla presenza anche del vicesindaco Fabrizio Beccu, delle assessore Valeria Romagna e Fausta Moroni, del rappresentante dell’organizzazione per la Sardegna, Peppino Salis, che lavora con l'Europeade da diversi anni.

Il sindaco

Il contratto designa la città quale sede della manifestazione che ogni anno riunisce oltre cinquemila persone provenienti da tutta Europa e che attraverso folclore, cultura, musica, tradizioni celebra e promuove la pace e l’unità tra i popoli evidenziandone la diversità non come svantaggio, ma come ricchezza. «Oggi è una giornata bella, importante, allegra per la città e la Sardegna intera che vede nella firma del contratto un'opportunità di cui andare fieri - afferma Soddu -. Vedere la nostra città protagonista per la quarta volta dell’Europeade è, per noi, una grande festa. Vediamo questo evento come un’occasione di crescita culturale ed economica per la Sardegna intera. L’Europeade vuole essere un segno di pace per l’Europa». Una pace che verrà rappresentata nel simbolo dell’Europeade che avrà alla base una pavoncella sarda, a richiamare naturalmente l’Isola nel Mediterraneo.

L’amicizia

Il concetto della fratellanza è stato ribadito anche dal presidente Rudiger Hess, che sogna un mondo unito, lontano dalle guerre e dall’odio: «La firma rappresenta un patto di amicizia molto importante, soprattutto per la situazione globale attuale. Questo evento vuole essere un momento di bella unione tra culture. Speriamo di portare tante persone a Nuoro per poter festeggiare insieme in onore della pace e dell’amicizia». E aggiunge: «L’ultima Europeade a Nuoro la ricordiamo ancora. L’agosto scorso siamo venuti in gruppo qui ad assistere alla festa del Redentore, abbiamo apprezzato tanto il modo di celebrare e festeggiare di questo territorio. Confido in una collaborazione costante nei prossimi mesi, lavorando in sinergia per realizzare uniti l’Europeade 2024».

RIPRODUZIONE RISERVATA