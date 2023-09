L’Europeade riconquistata 

L'Europeade, festa popolare itinerante che si svolge in cinque giorni e che ogni anno cambia location, nel 2024 tornerà a Nuoro. Ci sono ancora molti dettagli da limare, ma nei giorni scorsi il sindaco Andrea Soddu e il presidente del Comitato internazionale dell’Europeade, Rudiger Hess, hanno firmato una lettera di intenti in cui la città di Nuoro conferma la volontà di ospitare la 59esima edizione dell’Europeade nel 2024. Sul sito ufficiale della manifestazione sono state anche già pubblicate le date della manifestazione che si terrà in città dal 24 al 28 luglio 2024.

Invasione multietnica

L’Europeade è una vera festa popolare. Una cinque giorni cui partecipano cinquemila ballerini, musicisti e cantanti. Una kermesse di danze, spettacoli nelle piazze, eper le strade che culminano con una sfilata. I gruppi folkloristici provenienti da ogni angolo del vecchio continente ballano, cantano e suonano la loro musica in costume tradizionale in tutta la città, tutto il giorno e tutta la notte. Una condivisione di culture regionali. Già nel 2019, Soddu aveva provato a riportare in città l'edizione del 2021. Ma il Covid aveva fatto saltare tutto. Ora sembra quasi fatta: l'ultima edizione fu tenuta a Nuoro nel 2003. E viene ancora ricordata la capacità di accoglienza della città. La prima edizione in Barbagia nel 1973, poi nel 1977. Un’occasione per Nuoro perché, dopo la pandemia, l’Europeade era ripartita nel 2022 a Klaipedain in Lituania, ma in tono minore con appena 1200 partecipanti. Quest’anno l’edizione in Germania, a Gotha, ha visto quasi 5mila partecipanti, registrando il ritiro della candidatura della città polacca di Kielce per l’Europeade del 2024. Così Nuoro ha avanzato la sua nomination.

L'annuncio

Nei giorni scorsi, durante la festa Redentore, il presidente del Comitato internazionale dell’Europeade, Rudiger Hess, era in città dove insieme al sindaco Andrea Soddu hanno firmato una lettera di intenti in cui Nuoro conferma la volontà di ospitare la 59esima edizione della kermesse. Hess era ospite insieme al consigliere Karl-Jurgen Zellmann e al componente dell’assemblea Peppino Salis. La stipula del contratto formale per l’assegnazione della sede a Nuoro, dovrebbe avvenire a metà novembre, una dopo «le verifiche e gli adempimenti del caso» fanno sapere gli organizzatori. Soprattutto si tratta di mettere a punto una importante macchina organizzativa sull’ospitalità dei gruppi.

Il Comune

«Faremo ogni sforzo necessario per riportare l’Europeade a Nuoro - assicura Soddu -, si tratta di un impegno molto gravoso, ma contiamo di riuscirci grazie alla collaborazione di tutti. L’Europeade - continua - è una grande festa ma rappresenta anche una grande vetrina per la nostra città, per il territorio e per l’intera Isola». Abbandona la prudenza il presidente Rudiger Hess che dice. «Non vediamo l'ora di poter mostrare a Nuoro l'unità nella diversità dei popoli europei, i loro popoli e le loro tradizioni ci stanno a cuore da oltre 60 anni».

